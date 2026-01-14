シグナルセクション
Shibly Arafat

VIP Signal

Shibly Arafat
レビュー0件
信頼性
106週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 95%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
109
利益トレード:
90 (82.56%)
損失トレード:
19 (17.43%)
ベストトレード:
33.50 USD
最悪のトレード:
-48.69 USD
総利益:
494.83 USD (2 451 372 pips)
総損失:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
最大連続の勝ち:
14 (40.70 USD)
最大連続利益:
73.40 USD (3)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
1.39%
最大入金額:
1.07%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.05
長いトレード:
61 (55.96%)
短いトレード:
48 (44.04%)
プロフィットファクター:
2.19
期待されたペイオフ:
2.47 USD
平均利益:
5.50 USD
平均損失:
-11.89 USD
最大連続の負け:
2 (-72.21 USD)
最大連続損失:
-72.21 USD (2)
月間成長:
1.78%
年間予想:
21.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
88.26 USD (29.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.80% (88.26 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDr 41
XAUUSDr 38
GBPUSDb 13
GBPUSDr 7
BTCUSD 5
USDJPYr 3
XAUEUR 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDr 9
XAUUSDr 175
GBPUSDb 31
GBPUSDr 23
BTCUSD 8
USDJPYr 12
XAUEUR 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDr 1.8K
XAUUSDr 9.7K
GBPUSDb 2.7K
GBPUSDr 2.3K
BTCUSD 812K
USDJPYr 1.8K
XAUEUR 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +33.50 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +40.70 USD
最大連続損失: -72.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
レビューなし
2026.01.14 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 08:29
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 9.45% of days out of the 741 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 08:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
