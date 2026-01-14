- 成長
トレード:
109
利益トレード:
90 (82.56%)
損失トレード:
19 (17.43%)
ベストトレード:
33.50 USD
最悪のトレード:
-48.69 USD
総利益:
494.83 USD (2 451 372 pips)
総損失:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
最大連続の勝ち:
14 (40.70 USD)
最大連続利益:
73.40 USD (3)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
1.39%
最大入金額:
1.07%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.05
長いトレード:
61 (55.96%)
短いトレード:
48 (44.04%)
プロフィットファクター:
2.19
期待されたペイオフ:
2.47 USD
平均利益:
5.50 USD
平均損失:
-11.89 USD
最大連続の負け:
2 (-72.21 USD)
最大連続損失:
-72.21 USD (2)
月間成長:
1.78%
年間予想:
21.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
88.26 USD (29.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.80% (88.26 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|41
|XAUUSDr
|38
|GBPUSDb
|13
|GBPUSDr
|7
|BTCUSD
|5
|USDJPYr
|3
|XAUEUR
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDr
|9
|XAUUSDr
|175
|GBPUSDb
|31
|GBPUSDr
|23
|BTCUSD
|8
|USDJPYr
|12
|XAUEUR
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDr
|1.8K
|XAUUSDr
|9.7K
|GBPUSDb
|2.7K
|GBPUSDr
|2.3K
|BTCUSD
|812K
|USDJPYr
|1.8K
|XAUEUR
|1K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
