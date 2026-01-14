СигналыРазделы
Shibly Arafat

VIP Signal

Shibly Arafat
0 отзывов
Надежность
106 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2024 95%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
90 (82.56%)
Убыточных трейдов:
19 (17.43%)
Лучший трейд:
33.50 USD
Худший трейд:
-48.69 USD
Общая прибыль:
494.83 USD (2 451 372 pips)
Общий убыток:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (40.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.40 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
1.39%
Макс. загрузка депозита:
1.07%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.05
Длинных трейдов:
61 (55.96%)
Коротких трейдов:
48 (44.04%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
2.47 USD
Средняя прибыль:
5.50 USD
Средний убыток:
-11.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-72.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.21 USD (2)
Прирост в месяц:
1.78%
Годовой прогноз:
21.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
88.26 USD (29.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.80% (88.26 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDr 41
XAUUSDr 38
GBPUSDb 13
GBPUSDr 7
BTCUSD 5
USDJPYr 3
XAUEUR 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDr 9
XAUUSDr 175
GBPUSDb 31
GBPUSDr 23
BTCUSD 8
USDJPYr 12
XAUEUR 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDr 1.8K
XAUUSDr 9.7K
GBPUSDb 2.7K
GBPUSDr 2.3K
BTCUSD 812K
USDJPYr 1.8K
XAUEUR 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.50 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +40.70 USD
Макс. убыток в серии: -72.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.14 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 08:29
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 9.45% of days out of the 741 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 08:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VIP Signal
300 USD в месяц
95%
0
0
USD
869
USD
106
0%
109
82%
1%
2.18
2.47
USD
7%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.