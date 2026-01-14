- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
90 (82.56%)
Убыточных трейдов:
19 (17.43%)
Лучший трейд:
33.50 USD
Худший трейд:
-48.69 USD
Общая прибыль:
494.83 USD (2 451 372 pips)
Общий убыток:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (40.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.40 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
1.39%
Макс. загрузка депозита:
1.07%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.05
Длинных трейдов:
61 (55.96%)
Коротких трейдов:
48 (44.04%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
2.47 USD
Средняя прибыль:
5.50 USD
Средний убыток:
-11.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-72.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.21 USD (2)
Прирост в месяц:
1.78%
Годовой прогноз:
21.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
88.26 USD (29.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.80% (88.26 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|41
|XAUUSDr
|38
|GBPUSDb
|13
|GBPUSDr
|7
|BTCUSD
|5
|USDJPYr
|3
|XAUEUR
|2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDr
|9
|XAUUSDr
|175
|GBPUSDb
|31
|GBPUSDr
|23
|BTCUSD
|8
|USDJPYr
|12
|XAUEUR
|11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDr
|1.8K
|XAUUSDr
|9.7K
|GBPUSDb
|2.7K
|GBPUSDr
|2.3K
|BTCUSD
|812K
|USDJPYr
|1.8K
|XAUEUR
|1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.50 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +40.70 USD
Макс. убыток в серии: -72.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
95%
0
0
USD
USD
869
USD
USD
106
0%
109
82%
1%
2.18
2.47
USD
USD
7%
1:500