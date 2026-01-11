SinyallerBölümler
Ahmed Rahmani

Gold Empire Edge V2

Ahmed Rahmani
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 981%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
49 (67.12%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (32.88%)
En iyi işlem:
172.76 USD
En kötü işlem:
-54.20 USD
Brüt kâr:
1 681.45 USD (103 764 pips)
Brüt zarar:
-715.70 USD (26 701 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (405.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
405.72 USD (10)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
99.19%
Maks. mevduat yükü:
1.91%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
7.27
Alış işlemleri:
73 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
13.23 USD
Ortalama kâr:
34.32 USD
Ortalama zarar:
-29.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-126.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.84 USD (4)
Aylık büyüme:
45.14%
Yıllık tahmin:
547.74%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.08 USD
Maksimum:
132.78 USD (18.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.44% (87.45 USD)
Varlığa göre:
0.67% (6.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 966
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +172.76 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +405.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bu XAUUSD (Altın) sinyali, sabit 100 pip stop loss ile birlikte dinamik trailing stop sistemi kullanır.
Sabit bir take profit yoktur  piyasa hareket ettikçe (~200 pip veya daha fazla), stop loss fiyatı takip ederek kârı güvence altına alır ve riski azaltır.

Strateji, Altın piyasasındaki büyük hareketleri yakalamak için tasarlanmıştır ve kazançları kademeli olarak korur.
Odak noktası trend takibi, kontrollü risk ve güçlü hareketleri değerlendirmektir.


İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.