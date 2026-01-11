Bu XAUUSD (Altın) sinyali, sabit 100 pip stop loss ile birlikte dinamik trailing stop sistemi kullanır.

Sabit bir take profit yoktur piyasa hareket ettikçe (~200 pip veya daha fazla), stop loss fiyatı takip ederek kârı güvence altına alır ve riski azaltır.

Strateji, Altın piyasasındaki büyük hareketleri yakalamak için tasarlanmıştır ve kazançları kademeli olarak korur.

Odak noktası trend takibi, kontrollü risk ve güçlü hareketleri değerlendirmektir.