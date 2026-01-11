Ce signal XAUUSD (Or) utilise un stop loss fixe de 100 pips combiné à un système de trailing stop dynamique.

Il n’y a pas de take profit fixe lorsque le marché évolue (jusqu’à ~200 pips ou plus), le stop loss suit le prix afin de sécuriser les gains et réduire le risque.

La stratégie est conçue pour capter les grands mouvements du marché de l’or, tout en protégeant progressivement les profits.

L’accent est mis sur le suivi de tendance, la gestion du risque et l’exploitation des mouvements forts.