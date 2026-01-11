SignauxSections
Ahmed Rahmani

Gold Empire Edge V2

Ahmed Rahmani
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 981%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
49 (67.12%)
Perte trades:
24 (32.88%)
Meilleure transaction:
172.76 USD
Pire transaction:
-54.20 USD
Bénéfice brut:
1 681.45 USD (103 764 pips)
Perte brute:
-715.70 USD (26 701 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (405.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
405.72 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
99.19%
Charge de dépôt maximale:
1.91%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
7.27
Longs trades:
73 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
13.23 USD
Bénéfice moyen:
34.32 USD
Perte moyenne:
-29.82 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-126.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-126.84 USD (4)
Croissance mensuelle:
45.14%
Prévision annuelle:
547.74%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.08 USD
Maximal:
132.78 USD (18.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.44% (87.45 USD)
Par fonds propres:
0.67% (6.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 966
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +172.76 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +405.72 USD
Perte consécutive maximale: -126.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ce signal XAUUSD (Or) utilise un stop loss fixe de 100 pips combiné à un système de trailing stop dynamique.
Il n’y a pas de take profit fixe  lorsque le marché évolue (jusqu’à ~200 pips ou plus), le stop loss suit le prix afin de sécuriser les gains et réduire le risque.

La stratégie est conçue pour capter les grands mouvements du marché de l’or, tout en protégeant progressivement les profits.
L’accent est mis sur le suivi de tendance, la gestion du risque et l’exploitation des mouvements forts.


Aucun avis
