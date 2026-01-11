SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold Empire Edge V2
Ahmed Rahmani

Gold Empire Edge V2

Ahmed Rahmani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 897%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
47 (66.19%)
Verlusttrades:
24 (33.80%)
Bester Trade:
172.76 USD
Schlechtester Trade:
-54.20 USD
Bruttoprofit:
1 601.39 USD (95 750 pips)
Bruttoverlust:
-715.70 USD (26 701 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (405.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
405.72 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
99.19%
Max deposit load:
1.91%
Letzter Trade:
56 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
6.67
Long-Positionen:
71 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.24
Mathematische Gewinnerwartung:
12.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-126.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-126.84 USD (4)
Wachstum pro Monat :
33.97%
Jahresprognose:
412.15%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.08 USD
Maximaler:
132.78 USD (18.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.44% (87.45 USD)
Kapital:
0.67% (6.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 886
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +172.76 USD
Schlechtester Trade: -54 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +405.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -126.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Dieses XAUUSD-Signal (Gold) verwendet einen festen Stop-Loss von 100 Pips in Kombination mit einem dynamischen Trailing-Stop-System.
Es gibt kein festes Take-Profit-Ziel — bewegt sich der Markt (bis zu ~200 Pips oder mehr), folgt der Stop-Loss dem Preis, um Gewinne zu sichern und das Risiko zu reduzieren.

Die Strategie ist darauf ausgelegt, größere Bewegungen im Goldmarkt mitzunehmen und Gewinne schrittweise abzusichern.
Der Fokus liegt auf Trendfolge, kontrolliertem Risiko und der Nutzung starker Marktbewegungen.


Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Empire Edge V2
100 USD pro Monat
897%
0
0
USD
959
USD
14
94%
71
66%
99%
2.23
12.47
USD
25%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.