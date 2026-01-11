- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|886
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Dieses XAUUSD-Signal (Gold) verwendet einen festen Stop-Loss von 100 Pips in Kombination mit einem dynamischen Trailing-Stop-System.
Es gibt kein festes Take-Profit-Ziel — bewegt sich der Markt (bis zu ~200 Pips oder mehr), folgt der Stop-Loss dem Preis, um Gewinne zu sichern und das Risiko zu reduzieren.
Die Strategie ist darauf ausgelegt, größere Bewegungen im Goldmarkt mitzunehmen und Gewinne schrittweise abzusichern.
Der Fokus liegt auf Trendfolge, kontrolliertem Risiko und der Nutzung starker Marktbewegungen.
