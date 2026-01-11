Dieses XAUUSD-Signal (Gold) verwendet einen festen Stop-Loss von 100 Pips in Kombination mit einem dynamischen Trailing-Stop-System.

Es gibt kein festes Take-Profit-Ziel — bewegt sich der Markt (bis zu ~200 Pips oder mehr), folgt der Stop-Loss dem Preis, um Gewinne zu sichern und das Risiko zu reduzieren.

Die Strategie ist darauf ausgelegt, größere Bewegungen im Goldmarkt mitzunehmen und Gewinne schrittweise abzusichern.

Der Fokus liegt auf Trendfolge, kontrolliertem Risiko und der Nutzung starker Marktbewegungen.