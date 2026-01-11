이 XAUUSD(금) 시그널은 **고정 100핍 손절(stop loss)**과 동적 트레일링 스탑 시스템을 사용합니다.

고정된 익절(take profit)은 없으며, 시장이 움직일 때(약 200핍 이상), 손절선이 가격을 따라 이동하며 수익을 보호합니다.

이 전략은 금 시장의 큰 흐름을 포착하도록 설계되었으며, 거래에 여유를 주면서 수익을 점진적으로 확보합니다.

추세 추종, 리스크 관리, 강한 움직임을 끝까지 가져가는 것에 중점을 둡니다.