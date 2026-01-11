- 자본
- 축소
트레이드:
71
이익 거래:
47 (66.19%)
손실 거래:
24 (33.80%)
최고의 거래:
172.76 USD
최악의 거래:
-54.20 USD
총 수익:
1 601.39 USD (95 750 pips)
총 손실:
-715.70 USD (26 701 pips)
연속 최대 이익:
10 (405.72 USD)
연속 최대 이익:
405.72 USD (10)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
87.10%
최대 입금량:
1.91%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
6.67
롱(주식매수):
71 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.24
기대수익:
12.47 USD
평균 이익:
34.07 USD
평균 손실:
-29.82 USD
연속 최대 손실:
4 (-126.84 USD)
연속 최대 손실:
-126.84 USD (4)
월별 성장률:
33.97%
연간 예측:
412.15%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.08 USD
최대한의:
132.78 USD (18.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.44% (87.45 USD)
자본금별:
0.67% (6.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|886
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +172.76 USD
최악의 거래: -54 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +405.72 USD
연속 최대 손실: -126.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "UltimaMarkets-Live 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
이 XAUUSD(금) 시그널은 **고정 100핍 손절(stop loss)**과 동적 트레일링 스탑 시스템을 사용합니다.
고정된 익절(take profit)은 없으며, 시장이 움직일 때(약 200핍 이상), 손절선이 가격을 따라 이동하며 수익을 보호합니다.
이 전략은 금 시장의 큰 흐름을 포착하도록 설계되었으며, 거래에 여유를 주면서 수익을 점진적으로 확보합니다.
추세 추종, 리스크 관리, 강한 움직임을 끝까지 가져가는 것에 중점을 둡니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
897%
0
0
USD
USD
959
USD
USD
14
94%
71
66%
87%
2.23
12.47
USD
USD
25%
1:500