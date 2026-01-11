시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Gold Empire Edge V2
Ahmed Rahmani

Gold Empire Edge V2

Ahmed Rahmani
0 리뷰
14
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 897%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
71
이익 거래:
47 (66.19%)
손실 거래:
24 (33.80%)
최고의 거래:
172.76 USD
최악의 거래:
-54.20 USD
총 수익:
1 601.39 USD (95 750 pips)
총 손실:
-715.70 USD (26 701 pips)
연속 최대 이익:
10 (405.72 USD)
연속 최대 이익:
405.72 USD (10)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
87.10%
최대 입금량:
1.91%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
6.67
롱(주식매수):
71 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.24
기대수익:
12.47 USD
평균 이익:
34.07 USD
평균 손실:
-29.82 USD
연속 최대 손실:
4 (-126.84 USD)
연속 최대 손실:
-126.84 USD (4)
월별 성장률:
33.97%
연간 예측:
412.15%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.08 USD
최대한의:
132.78 USD (18.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.44% (87.45 USD)
자본금별:
0.67% (6.38 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 886
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +172.76 USD
최악의 거래: -54 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +405.72 USD
연속 최대 손실: -126.84 USD

XAUUSD(금) 시그널은 **고정 100핍 손절(stop loss)**과 동적 트레일링 스탑 시스템을 사용합니다.
고정된 익절(take profit)은 없으며, 시장이 움직일 때(약 200핍 이상), 손절선이 가격을 따라 이동하며 수익을 보호합니다.

이 전략은 금 시장의 큰 흐름을 포착하도록 설계되었으며, 거래에 여유를 주면서 수익을 점진적으로 확보합니다.
추세 추종, 리스크 관리, 강한 움직임을 끝까지 가져가는 것에 중점을 둡니다.


