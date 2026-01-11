シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Empire Edge V2
Ahmed Rahmani

Gold Empire Edge V2

Ahmed Rahmani
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 897%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
47 (66.19%)
損失トレード:
24 (33.80%)
ベストトレード:
172.76 USD
最悪のトレード:
-54.20 USD
総利益:
1 601.39 USD (95 750 pips)
総損失:
-715.70 USD (26 701 pips)
最大連続の勝ち:
10 (405.72 USD)
最大連続利益:
405.72 USD (10)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
99.19%
最大入金額:
1.91%
最近のトレード:
57 分前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
6.67
長いトレード:
71 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.24
期待されたペイオフ:
12.47 USD
平均利益:
34.07 USD
平均損失:
-29.82 USD
最大連続の負け:
4 (-126.84 USD)
最大連続損失:
-126.84 USD (4)
月間成長:
33.97%
年間予想:
412.15%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.08 USD
最大の:
132.78 USD (18.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.44% (87.45 USD)
エクイティによる:
0.67% (6.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 886
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +172.76 USD
最悪のトレード: -54 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +405.72 USD
最大連続損失: -126.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

この XAUUSD（ゴールド）シグナル は、固定100ピップのストップロス動的なトレーリングストップを組み合わせています。
固定のテイクプロフィットはなく、相場が動くにつれて（約200ピップ以上）、ストップロスが 価格に追随して利益を確保します。

この戦略は、ゴールドの大きな値動きを捉えるために設計されており、利益を守りながらトレードを伸ばします。
トレンドフォロー、リスク管理、強い動きを最大限活かすことに重点を置いています。


レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Empire Edge V2
100 USD/月
897%
0
0
USD
959
USD
14
94%
71
66%
99%
2.23
12.47
USD
25%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください