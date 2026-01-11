- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
47 (66.19%)
損失トレード:
24 (33.80%)
ベストトレード:
172.76 USD
最悪のトレード:
-54.20 USD
総利益:
1 601.39 USD (95 750 pips)
総損失:
-715.70 USD (26 701 pips)
最大連続の勝ち:
10 (405.72 USD)
最大連続利益:
405.72 USD (10)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
99.19%
最大入金額:
1.91%
最近のトレード:
57 分前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
6.67
長いトレード:
71 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.24
期待されたペイオフ:
12.47 USD
平均利益:
34.07 USD
平均損失:
-29.82 USD
最大連続の負け:
4 (-126.84 USD)
最大連続損失:
-126.84 USD (4)
月間成長:
33.97%
年間予想:
412.15%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.08 USD
最大の:
132.78 USD (18.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.44% (87.45 USD)
エクイティによる:
0.67% (6.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|886
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +172.76 USD
最悪のトレード: -54 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +405.72 USD
最大連続損失: -126.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
この XAUUSD（ゴールド）シグナル は、固定100ピップのストップロスと 動的なトレーリングストップを組み合わせています。
固定のテイクプロフィットはなく、相場が動くにつれて（約200ピップ以上）、ストップロスが 価格に追随して利益を確保します。
この戦略は、ゴールドの大きな値動きを捉えるために設計されており、利益を守りながらトレードを伸ばします。
トレンドフォロー、リスク管理、強い動きを最大限活かすことに重点を置いています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
897%
0
0
USD
USD
959
USD
USD
14
94%
71
66%
99%
2.23
12.47
USD
USD
25%
1:500