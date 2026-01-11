SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold Empire Edge V2
Ahmed Rahmani

Gold Empire Edge V2

Ahmed Rahmani
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 981%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
73
Transacciones Rentables:
49 (67.12%)
Transacciones Irrentables:
24 (32.88%)
Mejor transacción:
172.76 USD
Peor transacción:
-54.20 USD
Beneficio Bruto:
1 681.45 USD (103 764 pips)
Pérdidas Brutas:
-715.70 USD (26 701 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (405.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
405.72 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
99.19%
Carga máxima del depósito:
1.91%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
7.27
Transacciones Largas:
73 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.35
Beneficio Esperado:
13.23 USD
Beneficio medio:
34.32 USD
Pérdidas medias:
-29.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-126.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-126.84 USD (4)
Crecimiento al mes:
45.14%
Pronóstico anual:
547.74%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.08 USD
Máxima:
132.78 USD (18.46%)
Reducción relativa:
De balance:
25.44% (87.45 USD)
De fondos:
0.67% (6.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 966
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +172.76 USD
Peor transacción: -54 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +405.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -126.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Esta señal de XAUUSD (Oro) utiliza un stop loss fijo de 100 pips junto con un sistema de trailing stop dinámico.
No hay take profit fijo; a medida que el mercado se mueve (hasta ~200 pips o más), el stop loss sigue al precio para asegurar ganancias y reducir el riesgo.

La estrategia está diseñada para capturar movimientos amplios del oro, permitiendo que las operaciones se desarrollen mientras se protegen las ganancias.
Se enfoca en seguimiento de tendencia, riesgo controlado y aprovechar movimientos fuertes.


No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Empire Edge V2
100 USD al mes
981%
0
0
USD
1K
USD
14
94%
73
67%
99%
2.34
13.23
USD
25%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.