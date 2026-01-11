Esta señal de XAUUSD (Oro) utiliza un stop loss fijo de 100 pips junto con un sistema de trailing stop dinámico.

No hay take profit fijo; a medida que el mercado se mueve (hasta ~200 pips o más), el stop loss sigue al precio para asegurar ganancias y reducir el riesgo.

La estrategia está diseñada para capturar movimientos amplios del oro, permitiendo que las operaciones se desarrollen mientras se protegen las ganancias.

Se enfoca en seguimiento de tendencia, riesgo controlado y aprovechar movimientos fuertes.