- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|966
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Esta señal de XAUUSD (Oro) utiliza un stop loss fijo de 100 pips junto con un sistema de trailing stop dinámico.
No hay take profit fijo; a medida que el mercado se mueve (hasta ~200 pips o más), el stop loss sigue al precio para asegurar ganancias y reducir el riesgo.
La estrategia está diseñada para capturar movimientos amplios del oro, permitiendo que las operaciones se desarrollen mientras se protegen las ganancias.
Se enfoca en seguimiento de tendencia, riesgo controlado y aprovechar movimientos fuertes.
USD
USD
USD