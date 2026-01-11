Este sinal de XAUUSD (Ouro) utiliza um stop loss fixo de 100 pips combinado com um sistema de trailing stop dinâmico.

Não há take profit fixo conforme o mercado se move (até ~200 pips ou mais), o stop loss acompanha o preço, protegendo os lucros e reduzindo o risco.

A estratégia foi criada para capturar movimentos maiores do ouro, permitindo que as operações evoluam enquanto os ganhos são protegidos.

O foco é seguir a tendência, controlar o risco e aproveitar movimentos fortes.