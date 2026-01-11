SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold Empire Edge V2
Ahmed Rahmani

Gold Empire Edge V2

Ahmed Rahmani
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 897%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
47 (66.19%)
Negociações com perda:
24 (33.80%)
Melhor negociação:
172.76 USD
Pior negociação:
-54.20 USD
Lucro bruto:
1 601.39 USD (95 750 pips)
Perda bruta:
-715.70 USD (26 701 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (405.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
405.72 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
99.19%
Depósito máximo carregado:
1.91%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
6.67
Negociações longas:
71 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.24
Valor esperado:
12.47 USD
Lucro médio:
34.07 USD
Perda média:
-29.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-126.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-126.84 USD (4)
Crescimento mensal:
33.97%
Previsão anual:
412.15%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.08 USD
Máximo:
132.78 USD (18.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.44% (87.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.67% (6.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 886
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +172.76 USD
Pior negociação: -54 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +405.72 USD
Máxima perda consecutiva: -126.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Este sinal de XAUUSD (Ouro) utiliza um stop loss fixo de 100 pips combinado com um sistema de trailing stop dinâmico.
Não há take profit fixo  conforme o mercado se move (até ~200 pips ou mais), o stop loss acompanha o preço, protegendo os lucros e reduzindo o risco.

A estratégia foi criada para capturar movimentos maiores do ouro, permitindo que as operações evoluam enquanto os ganhos são protegidos.
O foco é seguir a tendência, controlar o risco e aproveitar movimentos fortes.


Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold Empire Edge V2
100 USD por mês
897%
0
0
USD
959
USD
14
94%
71
66%
99%
2.23
12.47
USD
25%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.