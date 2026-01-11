- Crescimento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|886
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Este sinal de XAUUSD (Ouro) utiliza um stop loss fixo de 100 pips combinado com um sistema de trailing stop dinâmico.
Não há take profit fixo conforme o mercado se move (até ~200 pips ou mais), o stop loss acompanha o preço, protegendo os lucros e reduzindo o risco.
A estratégia foi criada para capturar movimentos maiores do ouro, permitindo que as operações evoluam enquanto os ganhos são protegidos.
O foco é seguir a tendência, controlar o risco e aproveitar movimentos fortes.
