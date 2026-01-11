信号部分
Gold Empire Edge V2
Ahmed Rahmani

Gold Empire Edge V2

Ahmed Rahmani
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 897%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
交易:
71
盈利交易:
47 (66.19%)
亏损交易:
24 (33.80%)
最好交易:
172.76 USD
最差交易:
-54.20 USD
毛利:
1 601.39 USD (95 750 pips)
毛利亏损:
-715.70 USD (26 701 pips)
最大连续赢利:
10 (405.72 USD)
最大连续盈利:
405.72 USD (10)
夏普比率:
0.37
交易活动:
99.19%
最大入金加载:
1.91%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易: 5
5
平均持有时间:
6 小时
采收率:
6.67
长期交易:
71 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.24
预期回报:
12.47 USD
平均利润:
34.07 USD
平均损失:
-29.82 USD
最大连续失误:
4 (-126.84 USD)
最大连续亏损:
-126.84 USD (4)
每月增长:
33.97%
年度预测:
412.15%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
10.08 USD
最大值:
132.78 USD (18.46%)
相对跌幅:
结余:
25.44% (87.45 USD)
净值:
0.67% (6.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 71
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 886
XAUUSD+ 886
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 69K
XAUUSD+ 69K
最好交易: +172.76 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +405.72 USD
最大连续亏损: -126.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XAUUSD（黄金）信号 使用 固定 100 点止损，并结合 动态追踪止损系统
没有固定止盈  当市场运行（约 200 点或以上）时，止损会 跟随价格移动，锁定利润并降低风险。

该策略旨在捕捉 黄金市场中的大幅行情，让交易有足够空间，同时逐步保护收益。
核心理念是 顺势交易、风险可控、充分把握强势行情


