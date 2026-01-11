- 成长
交易:
71
盈利交易:
47 (66.19%)
亏损交易:
24 (33.80%)
最好交易:
172.76 USD
最差交易:
-54.20 USD
毛利:
1 601.39 USD (95 750 pips)
毛利亏损:
-715.70 USD (26 701 pips)
最大连续赢利:
10 (405.72 USD)
最大连续盈利:
405.72 USD (10)
夏普比率:
0.37
交易活动:
99.19%
最大入金加载:
1.91%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 小时
采收率:
6.67
长期交易:
71 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.24
预期回报:
12.47 USD
平均利润:
34.07 USD
平均损失:
-29.82 USD
最大连续失误:
4 (-126.84 USD)
最大连续亏损:
-126.84 USD (4)
每月增长:
33.97%
年度预测:
412.15%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
10.08 USD
最大值:
132.78 USD (18.46%)
相对跌幅:
结余:
25.44% (87.45 USD)
净值:
0.67% (6.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|886
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
该 XAUUSD（黄金）信号 使用 固定 100 点止损，并结合 动态追踪止损系统。
没有固定止盈 当市场运行（约 200 点或以上）时，止损会 跟随价格移动，锁定利润并降低风险。
该策略旨在捕捉 黄金市场中的大幅行情，让交易有足够空间，同时逐步保护收益。
核心理念是 顺势交易、风险可控、充分把握强势行情。
没有评论
每月100 USD
897%
0
0
USD
USD
959
USD
USD
14
94%
71
66%
99%
2.23
12.47
USD
USD
25%
1:500