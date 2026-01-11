SegnaliSezioni
Ahmed Rahmani

Gold Empire Edge V2

Ahmed Rahmani
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 981%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
49 (67.12%)
Loss Trade:
24 (32.88%)
Best Trade:
172.76 USD
Worst Trade:
-54.20 USD
Profitto lordo:
1 681.45 USD (103 764 pips)
Perdita lorda:
-715.70 USD (26 701 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (405.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
405.72 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
99.19%
Massimo carico di deposito:
1.91%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
7.27
Long Trade:
73 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
13.23 USD
Profitto medio:
34.32 USD
Perdita media:
-29.82 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-126.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.84 USD (4)
Crescita mensile:
45.14%
Previsione annuale:
547.74%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.08 USD
Massimale:
132.78 USD (18.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.44% (87.45 USD)
Per equità:
0.67% (6.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 966
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +172.76 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +405.72 USD
Massima perdita consecutiva: -126.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ce signal XAUUSD (Or) utilise un stop loss fixe de 100 pips combiné à un système de trailing stop dynamique.
Il n’y a pas de take profit fixe  lorsque le marché évolue (jusqu’à ~200 pips ou plus), le stop loss suit le prix afin de sécuriser les gains et réduire le risque.

La stratégie est conçue pour capter les grands mouvements du marché de l’or, tout en protégeant progressivement les profits.
L’accent est mis sur le suivi de tendance, la gestion du risque et l’exploitation des mouvements forts.


Non ci sono recensioni
