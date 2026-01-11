- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|966
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Ce signal XAUUSD (Or) utilise un stop loss fixe de 100 pips combiné à un système de trailing stop dynamique.
Il n’y a pas de take profit fixe lorsque le marché évolue (jusqu’à ~200 pips ou plus), le stop loss suit le prix afin de sécuriser les gains et réduire le risque.
La stratégie est conçue pour capter les grands mouvements du marché de l’or, tout en protégeant progressivement les profits.
L’accent est mis sur le suivi de tendance, la gestion du risque et l’exploitation des mouvements forts.
