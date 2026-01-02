SinyallerBölümler
Ahmed Abdal-mageed Ismail

Master VIP Strategy

0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
22 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (21.43%)
En iyi işlem:
19.35 USD
En kötü işlem:
-16.05 USD
Brüt kâr:
141.08 USD (133 959 pips)
Brüt zarar:
-29.19 USD (29 186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (50.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.49 USD (9)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.97
Alış işlemleri:
21 (75.00%)
Satış işlemleri:
7 (25.00%)
Kâr faktörü:
4.83
Beklenen getiri:
4.00 USD
Ortalama kâr:
6.41 USD
Ortalama zarar:
-4.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.05 USD (1)
Aylık büyüme:
37.30%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.05 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.35 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise

Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:

Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.

Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.

Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.

Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.

Join a community of smart investors and let technology work for you.
2026.01.02 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
