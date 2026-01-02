- Büyüme
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
22 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (21.43%)
En iyi işlem:
19.35 USD
En kötü işlem:
-16.05 USD
Brüt kâr:
141.08 USD (133 959 pips)
Brüt zarar:
-29.19 USD (29 186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (50.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.49 USD (9)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.97
Alış işlemleri:
21 (75.00%)
Satış işlemleri:
7 (25.00%)
Kâr faktörü:
4.83
Beklenen getiri:
4.00 USD
Ortalama kâr:
6.41 USD
Ortalama zarar:
-4.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.05 USD (1)
Aylık büyüme:
37.30%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.05 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.
Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.
Join a community of smart investors and let technology work for you.
İnceleme yok