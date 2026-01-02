SeñalesSecciones
Ahmed Abdal-mageed Ismail

Master VIP Strategy

Ahmed Abdal-mageed Ismail
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
22 (78.57%)
Transacciones Irrentables:
6 (21.43%)
Mejor transacción:
19.35 USD
Peor transacción:
-16.05 USD
Beneficio Bruto:
141.08 USD (133 959 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.19 USD (29 186 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (50.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.49 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
6.97
Transacciones Largas:
21 (75.00%)
Transacciones Cortas:
7 (25.00%)
Factor de Beneficio:
4.83
Beneficio Esperado:
4.00 USD
Beneficio medio:
6.41 USD
Pérdidas medias:
-4.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.05 USD (1)
Crecimiento al mes:
37.30%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
16.05 USD (4.56%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise

Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:

Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.

Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.

Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.

Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.

Join a community of smart investors and let technology work for you.
No hay comentarios
2026.01.02 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
