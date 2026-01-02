- Incremento
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
22 (78.57%)
Transacciones Irrentables:
6 (21.43%)
Mejor transacción:
19.35 USD
Peor transacción:
-16.05 USD
Beneficio Bruto:
141.08 USD (133 959 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.19 USD (29 186 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (50.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.49 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
6.97
Transacciones Largas:
21 (75.00%)
Transacciones Cortas:
7 (25.00%)
Factor de Beneficio:
4.83
Beneficio Esperado:
4.00 USD
Beneficio medio:
6.41 USD
Pérdidas medias:
-4.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.05 USD (1)
Crecimiento al mes:
37.30%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
16.05 USD (4.56%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +19.35 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +50.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.77 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
