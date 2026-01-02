- Прирост
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
22 (78.57%)
Убыточных трейдов:
6 (21.43%)
Лучший трейд:
19.35 USD
Худший трейд:
-16.05 USD
Общая прибыль:
141.08 USD (133 959 pips)
Общий убыток:
-29.19 USD (29 186 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (50.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.49 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.97
Длинных трейдов:
21 (75.00%)
Коротких трейдов:
7 (25.00%)
Профит фактор:
4.83
Мат. ожидание:
4.00 USD
Средняя прибыль:
6.41 USD
Средний убыток:
-4.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.05 USD (1)
Прирост в месяц:
37.30%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16.05 USD (4.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.
Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.
Join a community of smart investors and let technology work for you.
