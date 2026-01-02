СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Master VIP Strategy
Ahmed Abdal-mageed Ismail

Master VIP Strategy

Ahmed Abdal-mageed Ismail
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
22 (78.57%)
Убыточных трейдов:
6 (21.43%)
Лучший трейд:
19.35 USD
Худший трейд:
-16.05 USD
Общая прибыль:
141.08 USD (133 959 pips)
Общий убыток:
-29.19 USD (29 186 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (50.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.49 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.97
Длинных трейдов:
21 (75.00%)
Коротких трейдов:
7 (25.00%)
Профит фактор:
4.83
Мат. ожидание:
4.00 USD
Средняя прибыль:
6.41 USD
Средний убыток:
-4.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.05 USD (1)
Прирост в месяц:
37.30%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16.05 USD (4.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.35 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +50.49 USD
Макс. убыток в серии: -4.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise

Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:

Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.

Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.

Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.

Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.

Join a community of smart investors and let technology work for you.
Нет отзывов
2026.01.02 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика