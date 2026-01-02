- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
28
利益トレード:
22 (78.57%)
損失トレード:
6 (21.43%)
ベストトレード:
19.35 USD
最悪のトレード:
-16.05 USD
総利益:
141.08 USD (133 959 pips)
総損失:
-29.19 USD (29 186 pips)
最大連続の勝ち:
9 (50.49 USD)
最大連続利益:
50.49 USD (9)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
6.97
長いトレード:
21 (75.00%)
短いトレード:
7 (25.00%)
プロフィットファクター:
4.83
期待されたペイオフ:
4.00 USD
平均利益:
6.41 USD
平均損失:
-4.87 USD
最大連続の負け:
2 (-4.77 USD)
最大連続損失:
-16.05 USD (1)
月間成長:
37.30%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
16.05 USD (4.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.35 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +50.49 USD
最大連続損失: -4.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.
Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.
Join a community of smart investors and let technology work for you.
レビューなし