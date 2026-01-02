シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Master VIP Strategy
Ahmed Abdal-mageed Ismail

Master VIP Strategy

Ahmed Abdal-mageed Ismail
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
28
利益トレード:
22 (78.57%)
損失トレード:
6 (21.43%)
ベストトレード:
19.35 USD
最悪のトレード:
-16.05 USD
総利益:
141.08 USD (133 959 pips)
総損失:
-29.19 USD (29 186 pips)
最大連続の勝ち:
9 (50.49 USD)
最大連続利益:
50.49 USD (9)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
6.97
長いトレード:
21 (75.00%)
短いトレード:
7 (25.00%)
プロフィットファクター:
4.83
期待されたペイオフ:
4.00 USD
平均利益:
6.41 USD
平均損失:
-4.87 USD
最大連続の負け:
2 (-4.77 USD)
最大連続損失:
-16.05 USD (1)
月間成長:
37.30%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
16.05 USD (4.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.35 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +50.49 USD
最大連続損失: -4.77 USD

データがありません

Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise

Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:

Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.

Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.

Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.

Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.

Join a community of smart investors and let technology work for you.
レビューなし
2026.01.02 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
