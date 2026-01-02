SinaisSeções
Ahmed Abdal-mageed Ismail

Master VIP Strategy

Ahmed Abdal-mageed Ismail
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
22 (78.57%)
Negociações com perda:
6 (21.43%)
Melhor negociação:
19.35 USD
Pior negociação:
-16.05 USD
Lucro bruto:
141.08 USD (133 959 pips)
Perda bruta:
-29.19 USD (29 186 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (50.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.49 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
6.97
Negociações longas:
21 (75.00%)
Negociações curtas:
7 (25.00%)
Fator de lucro:
4.83
Valor esperado:
4.00 USD
Lucro médio:
6.41 USD
Perda média:
-4.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.05 USD (1)
Crescimento mensal:
37.30%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
16.05 USD (4.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 28
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 112
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 105K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.35 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +50.49 USD
Máxima perda consecutiva: -4.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise

Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:

Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.

Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.

Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.

Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.

Join a community of smart investors and let technology work for you.
2026.01.02 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
