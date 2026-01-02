- Croissance
Trades:
28
Bénéfice trades:
22 (78.57%)
Perte trades:
6 (21.43%)
Meilleure transaction:
19.35 USD
Pire transaction:
-16.05 USD
Bénéfice brut:
141.08 USD (133 959 pips)
Perte brute:
-29.19 USD (29 186 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (50.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.49 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.60
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
6.97
Longs trades:
21 (75.00%)
Courts trades:
7 (25.00%)
Facteur de profit:
4.83
Rendement attendu:
4.00 USD
Bénéfice moyen:
6.41 USD
Perte moyenne:
-4.87 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.05 USD (1)
Croissance mensuelle:
37.30%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
16.05 USD (4.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +19.35 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +50.49 USD
Perte consécutive maximale: -4.77 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.
Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.
Join a community of smart investors and let technology work for you.
Aucun avis