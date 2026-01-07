SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Captain Ai Pro Strategy
Ahmed Abdal-mageed Ismail

Captain Ai Pro Strategy

Ahmed Abdal-mageed Ismail
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 10%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
12.00 USD
En kötü işlem:
-0.42 USD
Brüt kâr:
52.68 USD (52 685 pips)
Brüt zarar:
-0.42 USD (416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (48.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.36 USD (7)
Sharpe oranı:
1.21
Alım-satım etkinliği:
84.78%
Maks. mevduat yükü:
8.87%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
124.43
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
125.43
Beklenen getiri:
5.23 USD
Ortalama kâr:
5.85 USD
Ortalama zarar:
-0.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.42 USD (1)
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.42 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.44% (28.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +48.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Captain Ai Pro Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Infrastructure: Operating on an Exness Pro Account with standardized symbols (No Suffixes) for 100% copy-trading compatibility worldwide.

Targeted Assets: Gold (XAUUSD) & Major Cryptocurrencies. Recommendation: Minimum balance $200 | Leverage 1:200 or higher.

استراتيجية Captain Ai Pro: حيث تلتقي دقة الذكاء الاصطناعي بخبرة العقول البشرية

مرحبًا بكم في بيئة تداول احترافية مصممة لتحقيق الاستقرار ونمو رأس المال على المدى الطويل. استراتيجيتنا ليست مجرد خوارزمية؛ بل هي نظام هجين يجمع بين:

تحليل متقدم بالذكاء الاصطناعي: نماذجنا الخاصة تقوم بمسح الأسواق على مدار الساعة، لتحديد الفرص عالية الاحتمالية بدقة متناهية.

إشراف بشري: فريق من كبار محللي السوق يراقبون كل صفقة لاستبعاد العشوائية أثناء الأخبار القوية أو الأزمات المفاجئة.

بنية تحتية مؤسسية: يتم التداول عبر حساب Exness Pro برموز قياسية، لضمان توافق النسخ بنسبة 100% مع جميع الوسطاء حول العالم.

الأصول المستهدفة: الذهب (XAUUSD) والعملات الرقمية الكبرى. التوصية: الحد الأدنى للرصيد 200 دولار | رافعة مالية 1:200 أو أعلى.


İnceleme yok
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
