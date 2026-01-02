SignaleKategorien
Ahmed Abdal-mageed Ismail

Master VIP Strategy

Ahmed Abdal-mageed Ismail
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
28
Gewinntrades:
22 (78.57%)
Verlusttrades:
6 (21.43%)
Bester Trade:
19.35 USD
Schlechtester Trade:
-16.05 USD
Bruttoprofit:
141.08 USD (133 959 pips)
Bruttoverlust:
-29.19 USD (29 186 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (50.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.49 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
6.97
Long-Positionen:
21 (75.00%)
Short-Positionen:
7 (25.00%)
Profit-Faktor:
4.83
Mathematische Gewinnerwartung:
4.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.05 USD (1)
Wachstum pro Monat :
37.30%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
16.05 USD (4.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise

Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:

Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.

Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.

Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.

Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.

Join a community of smart investors and let technology work for you.
Keine Bewertungen
2026.01.02 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
