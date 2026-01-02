- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
28
Gewinntrades:
22 (78.57%)
Verlusttrades:
6 (21.43%)
Bester Trade:
19.35 USD
Schlechtester Trade:
-16.05 USD
Bruttoprofit:
141.08 USD (133 959 pips)
Bruttoverlust:
-29.19 USD (29 186 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (50.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.49 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
6.97
Long-Positionen:
21 (75.00%)
Short-Positionen:
7 (25.00%)
Profit-Faktor:
4.83
Mathematische Gewinnerwartung:
4.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.05 USD (1)
Wachstum pro Monat :
37.30%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
16.05 USD (4.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.35 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.77 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.
Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.
Join a community of smart investors and let technology work for you.
Keine Bewertungen