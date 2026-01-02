- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
22 (78.57%)
Loss Trade:
6 (21.43%)
Best Trade:
19.35 USD
Worst Trade:
-16.05 USD
Profitto lordo:
141.08 USD (133 959 pips)
Perdita lorda:
-29.19 USD (29 186 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (50.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.49 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.97
Long Trade:
21 (75.00%)
Short Trade:
7 (25.00%)
Fattore di profitto:
4.83
Profitto previsto:
4.00 USD
Profitto medio:
6.41 USD
Perdita media:
-4.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.05 USD (1)
Crescita mensile:
37.30%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.05 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.35 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.49 USD
Massima perdita consecutiva: -4.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.
Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.
Join a community of smart investors and let technology work for you.
Non ci sono recensioni