Segnali / MetaTrader 5 / Master VIP Strategy
Ahmed Abdal-mageed Ismail

Master VIP Strategy

Ahmed Abdal-mageed Ismail
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
22 (78.57%)
Loss Trade:
6 (21.43%)
Best Trade:
19.35 USD
Worst Trade:
-16.05 USD
Profitto lordo:
141.08 USD (133 959 pips)
Perdita lorda:
-29.19 USD (29 186 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (50.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.49 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.97
Long Trade:
21 (75.00%)
Short Trade:
7 (25.00%)
Fattore di profitto:
4.83
Profitto previsto:
4.00 USD
Profitto medio:
6.41 USD
Perdita media:
-4.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.05 USD (1)
Crescita mensile:
37.30%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.05 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.35 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.49 USD
Massima perdita consecutiva: -4.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Master VIP Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise

Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:

Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.

Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.

Institutional Risk Management: We prioritize capital preservation above all else, using strict lot-sizing and drawdown controls.

Global Execution: Optimized to work seamlessly across all major regulated brokerage platforms for zero-latency mirroring.

Join a community of smart investors and let technology work for you.
Non ci sono recensioni
2026.01.02 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
