Kavitha Ponnam

RareCare

Kavitha Ponnam
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 388%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
47 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
973.28 INR
En kötü işlem:
0.00 INR
Brüt kâr:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Brüt zarar:
0.00 INR
Maksimum ardışık kazanç:
47 (9 988.36 INR)
Maksimum ardışık kâr:
9 988.36 INR (47)
Sharpe oranı:
1.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
44 (93.62%)
Satış işlemleri:
3 (6.38%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
212.52 INR
Ortalama kâr:
212.52 INR
Ortalama zarar:
0.00 INR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 INR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 INR (0)
Aylık büyüme:
1.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 INR
Maksimum:
0.00 INR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 INR)
Varlığa göre:
10.98% (658.34 INR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 21
EURUSD+ 12
GBPUSD+ 11
ETHUSD 2
SOLUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 103
EURUSD+ 27
GBPUSD+ 34
ETHUSD 3
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 699K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 2.4K
ETHUSD 19K
SOLUSD 20
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +973.28 INR
En kötü işlem: -0 INR
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +9 988.36 INR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 INR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 5
5.64 × 73
VantageInternational-Live 11
12.52 × 48
İnceleme yok
2025.12.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
