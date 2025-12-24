- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
47 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
973.28 INR
En kötü işlem:
0.00 INR
Brüt kâr:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Brüt zarar:
0.00 INR
Maksimum ardışık kazanç:
47 (9 988.36 INR)
Maksimum ardışık kâr:
9 988.36 INR (47)
Sharpe oranı:
1.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
44 (93.62%)
Satış işlemleri:
3 (6.38%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
212.52 INR
Ortalama kâr:
212.52 INR
Ortalama zarar:
0.00 INR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 INR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 INR (0)
Aylık büyüme:
1.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 INR
Maksimum:
0.00 INR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 INR)
Varlığa göre:
10.98% (658.34 INR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|EURUSD+
|12
|GBPUSD+
|11
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|103
|EURUSD+
|27
|GBPUSD+
|34
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|699K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|2.4K
|ETHUSD
|19K
|SOLUSD
|20
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +973.28 INR
En kötü işlem: -0 INR
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +9 988.36 INR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 INR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
