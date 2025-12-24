- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
47 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
973.28 INR
Worst Trade:
0.00 INR
Profitto lordo:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Perdita lorda:
0.00 INR
Vincite massime consecutive:
47 (9 988.36 INR)
Massimo profitto consecutivo:
9 988.36 INR (47)
Indice di Sharpe:
1.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
44 (93.62%)
Short Trade:
3 (6.38%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
212.52 INR
Profitto medio:
212.52 INR
Perdita media:
0.00 INR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 INR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 INR (0)
Crescita mensile:
1.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 INR
Massimale:
0.00 INR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 INR)
Per equità:
11.38% (682.54 INR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|EURUSD+
|12
|GBPUSD+
|11
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|103
|EURUSD+
|27
|GBPUSD+
|34
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|699K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|2.4K
|ETHUSD
|19K
|SOLUSD
|20
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +973.28 INR
Worst Trade: -0 INR
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9 988.36 INR
Massima perdita consecutiva: -0.00 INR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|5.64 × 73
|
VantageInternational-Live 11
|12.52 × 48
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
388%
0
0
USD
USD
6K
INR
INR
19
0%
47
100%
100%
n/a
212.52
INR
INR
11%
1:500