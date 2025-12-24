SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RareCare
Kavitha Ponnam

RareCare

Kavitha Ponnam
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 388%
VantageInternational-Live 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
47 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
973.28 INR
Worst Trade:
0.00 INR
Profitto lordo:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Perdita lorda:
0.00 INR
Vincite massime consecutive:
47 (9 988.36 INR)
Massimo profitto consecutivo:
9 988.36 INR (47)
Indice di Sharpe:
1.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
44 (93.62%)
Short Trade:
3 (6.38%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
212.52 INR
Profitto medio:
212.52 INR
Perdita media:
0.00 INR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 INR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 INR (0)
Crescita mensile:
1.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 INR
Massimale:
0.00 INR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 INR)
Per equità:
11.38% (682.54 INR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 21
EURUSD+ 12
GBPUSD+ 11
ETHUSD 2
SOLUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 103
EURUSD+ 27
GBPUSD+ 34
ETHUSD 3
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 699K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 2.4K
ETHUSD 19K
SOLUSD 20
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +973.28 INR
Worst Trade: -0 INR
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9 988.36 INR
Massima perdita consecutiva: -0.00 INR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 5
5.64 × 73
VantageInternational-Live 11
12.52 × 48
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RareCare
30USD al mese
388%
0
0
USD
6K
INR
19
0%
47
100%
100%
n/a
212.52
INR
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.