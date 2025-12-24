- Прирост
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
47 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
973.28 INR
Худший трейд:
0.00 INR
Общая прибыль:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Общий убыток:
0.00 INR
Макс. серия выигрышей:
47 (9 988.36 INR)
Макс. прибыль в серии:
9 988.36 INR (47)
Коэффициент Шарпа:
1.29
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.08%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
44 (93.62%)
Коротких трейдов:
3 (6.38%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
212.52 INR
Средняя прибыль:
212.52 INR
Средний убыток:
0.00 INR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 INR)
Макс. убыток в серии:
0.00 INR (0)
Прирост в месяц:
1.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 INR
Максимальная:
0.00 INR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 INR)
По эквити:
13.35% (800.85 INR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|EURUSD+
|12
|GBPUSD+
|11
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|103
|EURUSD+
|27
|GBPUSD+
|34
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|699K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|2.4K
|ETHUSD
|19K
|SOLUSD
|20
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +973.28 INR
Худший трейд: -0 INR
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +9 988.36 INR
Макс. убыток в серии: -0.00 INR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|5.64 × 73
|
VantageInternational-Live 11
|12.52 × 48
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
388%
0
0
USD
USD
6K
INR
INR
19
0%
47
100%
100%
n/a
212.52
INR
INR
13%
1:500