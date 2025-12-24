СигналыРазделы
Kavitha Ponnam

RareCare

Kavitha Ponnam
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 388%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
47 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
973.28 INR
Худший трейд:
0.00 INR
Общая прибыль:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Общий убыток:
0.00 INR
Макс. серия выигрышей:
47 (9 988.36 INR)
Макс. прибыль в серии:
9 988.36 INR (47)
Коэффициент Шарпа:
1.29
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.08%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
44 (93.62%)
Коротких трейдов:
3 (6.38%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
212.52 INR
Средняя прибыль:
212.52 INR
Средний убыток:
0.00 INR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 INR)
Макс. убыток в серии:
0.00 INR (0)
Прирост в месяц:
1.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 INR
Максимальная:
0.00 INR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 INR)
По эквити:
13.35% (800.85 INR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 21
EURUSD+ 12
GBPUSD+ 11
ETHUSD 2
SOLUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 103
EURUSD+ 27
GBPUSD+ 34
ETHUSD 3
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 699K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 2.4K
ETHUSD 19K
SOLUSD 20
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +973.28 INR
Худший трейд: -0 INR
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +9 988.36 INR
Макс. убыток в серии: -0.00 INR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 5
5.64 × 73
VantageInternational-Live 11
12.52 × 48
Нет отзывов
2025.12.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
