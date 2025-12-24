SignauxSections
Kavitha Ponnam

RareCare

Kavitha Ponnam
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 388%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
47
Bénéfice trades:
47 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
973.28 INR
Pire transaction:
0.00 INR
Bénéfice brut:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Perte brute:
0.00 INR
Gains consécutifs maximales:
47 (9 988.36 INR)
Bénéfice consécutif maximal:
9 988.36 INR (47)
Ratio de Sharpe:
1.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.08%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
44 (93.62%)
Courts trades:
3 (6.38%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
212.52 INR
Bénéfice moyen:
212.52 INR
Perte moyenne:
0.00 INR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 INR)
Perte consécutive maximale:
0.00 INR (0)
Croissance mensuelle:
1.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 INR
Maximal:
0.00 INR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 INR)
Par fonds propres:
10.99% (659.14 INR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 21
EURUSD+ 12
GBPUSD+ 11
ETHUSD 2
SOLUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 103
EURUSD+ 27
GBPUSD+ 34
ETHUSD 3
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 699K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 2.4K
ETHUSD 19K
SOLUSD 20
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +973.28 INR
Pire transaction: -0 INR
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +9 988.36 INR
Perte consécutive maximale: -0.00 INR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 5
5.64 × 73
VantageInternational-Live 11
12.52 × 48
Aucun avis
2025.12.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
