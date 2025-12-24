- Croissance
Trades:
47
Bénéfice trades:
47 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
973.28 INR
Pire transaction:
0.00 INR
Bénéfice brut:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Perte brute:
0.00 INR
Gains consécutifs maximales:
47 (9 988.36 INR)
Bénéfice consécutif maximal:
9 988.36 INR (47)
Ratio de Sharpe:
1.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.08%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
44 (93.62%)
Courts trades:
3 (6.38%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
212.52 INR
Bénéfice moyen:
212.52 INR
Perte moyenne:
0.00 INR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 INR)
Perte consécutive maximale:
0.00 INR (0)
Croissance mensuelle:
1.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 INR
Maximal:
0.00 INR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 INR)
Par fonds propres:
10.99% (659.14 INR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|EURUSD+
|12
|GBPUSD+
|11
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|103
|EURUSD+
|27
|GBPUSD+
|34
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|699K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|2.4K
|ETHUSD
|19K
|SOLUSD
|20
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +973.28 INR
Pire transaction: -0 INR
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +9 988.36 INR
Perte consécutive maximale: -0.00 INR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|5.64 × 73
|
VantageInternational-Live 11
|12.52 × 48
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
388%
0
0
USD
USD
6K
INR
INR
19
0%
47
100%
100%
n/a
212.52
INR
INR
11%
1:500