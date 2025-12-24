- Incremento
Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
47 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
973.28 INR
Peor transacción:
0.00 INR
Beneficio Bruto:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 INR
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (9 988.36 INR)
Beneficio máximo consecutivo:
9 988.36 INR (47)
Ratio de Sharpe:
1.29
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.08%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
44 (93.62%)
Transacciones Cortas:
3 (6.38%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
212.52 INR
Beneficio medio:
212.52 INR
Pérdidas medias:
0.00 INR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 INR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 INR (0)
Crecimiento al mes:
1.92%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 INR
Máxima:
0.00 INR (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 INR)
De fondos:
12.06% (723.56 INR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|EURUSD+
|12
|GBPUSD+
|11
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|103
|EURUSD+
|27
|GBPUSD+
|34
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|699K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|2.4K
|ETHUSD
|19K
|SOLUSD
|20
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Mejor transacción: +973.28 INR
Peor transacción: -0 INR
Máximo de ganancias consecutivas: 47
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +9 988.36 INR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 INR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|5.64 × 73
|
VantageInternational-Live 11
|12.52 × 48
