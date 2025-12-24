SeñalesSecciones
Kavitha Ponnam

RareCare

Kavitha Ponnam
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 388%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
47 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
973.28 INR
Peor transacción:
0.00 INR
Beneficio Bruto:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 INR
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (9 988.36 INR)
Beneficio máximo consecutivo:
9 988.36 INR (47)
Ratio de Sharpe:
1.29
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.08%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
44 (93.62%)
Transacciones Cortas:
3 (6.38%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
212.52 INR
Beneficio medio:
212.52 INR
Pérdidas medias:
0.00 INR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 INR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 INR (0)
Crecimiento al mes:
1.92%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 INR
Máxima:
0.00 INR (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 INR)
De fondos:
12.06% (723.56 INR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 21
EURUSD+ 12
GBPUSD+ 11
ETHUSD 2
SOLUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 103
EURUSD+ 27
GBPUSD+ 34
ETHUSD 3
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 699K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 2.4K
ETHUSD 19K
SOLUSD 20
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +973.28 INR
Peor transacción: -0 INR
Máximo de ganancias consecutivas: 47
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +9 988.36 INR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 INR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 5
5.64 × 73
VantageInternational-Live 11
12.52 × 48
No hay comentarios
2025.12.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
