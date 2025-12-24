シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RareCare
Kavitha Ponnam

RareCare

Kavitha Ponnam
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 388%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
47 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
973.28 INR
最悪のトレード:
0.00 INR
総利益:
9 988.36 INR (722 280 pips)
総損失:
0.00 INR
最大連続の勝ち:
47 (9 988.36 INR)
最大連続利益:
9 988.36 INR (47)
シャープレシオ:
1.29
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.08%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
44 (93.62%)
短いトレード:
3 (6.38%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
212.52 INR
平均利益:
212.52 INR
平均損失:
0.00 INR
最大連続の負け:
0 (0.00 INR)
最大連続損失:
0.00 INR (0)
月間成長:
1.92%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 INR
最大の:
0.00 INR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 INR)
エクイティによる:
12.06% (723.56 INR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 21
EURUSD+ 12
GBPUSD+ 11
ETHUSD 2
SOLUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 103
EURUSD+ 27
GBPUSD+ 34
ETHUSD 3
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 699K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 2.4K
ETHUSD 19K
SOLUSD 20
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +973.28 INR
最悪のトレード: -0 INR
最大連続の勝ち: 47
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +9 988.36 INR
最大連続損失: -0.00 INR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 5
5.64 × 73
VantageInternational-Live 11
12.52 × 48
レビューなし
2025.12.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
