トレード:
47
利益トレード:
47 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
973.28 INR
最悪のトレード:
0.00 INR
総利益:
9 988.36 INR (722 280 pips)
総損失:
0.00 INR
最大連続の勝ち:
47 (9 988.36 INR)
最大連続利益:
9 988.36 INR (47)
シャープレシオ:
1.29
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.08%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
44 (93.62%)
短いトレード:
3 (6.38%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
212.52 INR
平均利益:
212.52 INR
平均損失:
0.00 INR
最大連続の負け:
0 (0.00 INR)
最大連続損失:
0.00 INR (0)
月間成長:
1.92%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 INR
最大の:
0.00 INR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 INR)
エクイティによる:
12.06% (723.56 INR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|EURUSD+
|12
|GBPUSD+
|11
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|103
|EURUSD+
|27
|GBPUSD+
|34
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|699K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|2.4K
|ETHUSD
|19K
|SOLUSD
|20
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +973.28 INR
最悪のトレード: -0 INR
最大連続の勝ち: 47
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +9 988.36 INR
最大連続損失: -0.00 INR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|5.64 × 73
|
VantageInternational-Live 11
|12.52 × 48
