Kavitha Ponnam

RareCare

Kavitha Ponnam
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 388%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
47
盈利交易:
47 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
973.28 INR
最差交易:
0.00 INR
毛利:
9 988.36 INR (722 280 pips)
毛利亏损:
0.00 INR
最大连续赢利:
47 (9 988.36 INR)
最大连续盈利:
9 988.36 INR (47)
夏普比率:
1.29
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.00
长期交易:
44 (93.62%)
短期交易:
3 (6.38%)
利润因子:
n/a
预期回报:
212.52 INR
平均利润:
212.52 INR
平均损失:
0.00 INR
最大连续失误:
0 (0.00 INR)
最大连续亏损:
0.00 INR (0)
每月增长:
1.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 INR
最大值:
0.00 INR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 INR)
净值:
9.89% (592.91 INR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 21
EURUSD+ 12
GBPUSD+ 11
ETHUSD 2
SOLUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 103
EURUSD+ 27
GBPUSD+ 34
ETHUSD 3
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 699K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 2.4K
ETHUSD 19K
SOLUSD 20
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +973.28 INR
最差交易: -0 INR
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +9 988.36 INR
最大连续亏损: -0.00 INR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 5
5.64 × 73
VantageInternational-Live 11
12.52 × 48
没有评论
2025.12.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
