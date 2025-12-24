- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
47
盈利交易:
47 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
973.28 INR
最差交易:
0.00 INR
毛利:
9 988.36 INR (722 280 pips)
毛利亏损:
0.00 INR
最大连续赢利:
47 (9 988.36 INR)
最大连续盈利:
9 988.36 INR (47)
夏普比率:
1.29
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.00
长期交易:
44 (93.62%)
短期交易:
3 (6.38%)
利润因子:
n/a
预期回报:
212.52 INR
平均利润:
212.52 INR
平均损失:
0.00 INR
最大连续失误:
0 (0.00 INR)
最大连续亏损:
0.00 INR (0)
每月增长:
1.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 INR
最大值:
0.00 INR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 INR)
净值:
9.89% (592.91 INR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|EURUSD+
|12
|GBPUSD+
|11
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|103
|EURUSD+
|27
|GBPUSD+
|34
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|699K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|2.4K
|ETHUSD
|19K
|SOLUSD
|20
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +973.28 INR
最差交易: -0 INR
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +9 988.36 INR
最大连续亏损: -0.00 INR
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
388%
0
0
USD
USD
6K
INR
INR
19
0%
47
100%
100%
n/a
212.52
INR
INR
10%
1:500