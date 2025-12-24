A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 3 0.00 × 11 VantageInternational-Live 5 5.64 × 73 VantageInternational-Live 11 12.52 × 48 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou