- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
47 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
973.28 INR
Pior negociação:
0.00 INR
Lucro bruto:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Perda bruta:
0.00 INR
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (9 988.36 INR)
Máximo lucro consecutivo:
9 988.36 INR (47)
Índice de Sharpe:
1.29
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.08%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
44 (93.62%)
Negociações curtas:
3 (6.38%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
212.52 INR
Lucro médio:
212.52 INR
Perda média:
0.00 INR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 INR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 INR (0)
Crescimento mensal:
1.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 INR
Máximo:
0.00 INR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 INR)
Pelo Capital Líquido:
12.06% (723.56 INR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|EURUSD+
|12
|GBPUSD+
|11
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|103
|EURUSD+
|27
|GBPUSD+
|34
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|699K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|2.4K
|ETHUSD
|19K
|SOLUSD
|20
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +973.28 INR
Pior negociação: -0 INR
Máximo de vitórias consecutivas: 47
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +9 988.36 INR
Máxima perda consecutiva: -0.00 INR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|5.64 × 73
|
VantageInternational-Live 11
|12.52 × 48
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
388%
0
0
USD
USD
6K
INR
INR
19
0%
47
100%
100%
n/a
212.52
INR
INR
12%
1:500