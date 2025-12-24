SinaisSeções
Kavitha Ponnam

RareCare

Kavitha Ponnam
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 388%
crescimento desde 2025 388%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
47 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
973.28 INR
Pior negociação:
0.00 INR
Lucro bruto:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Perda bruta:
0.00 INR
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (9 988.36 INR)
Máximo lucro consecutivo:
9 988.36 INR (47)
Índice de Sharpe:
1.29
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.08%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
44 (93.62%)
Negociações curtas:
3 (6.38%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
212.52 INR
Lucro médio:
212.52 INR
Perda média:
0.00 INR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 INR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 INR (0)
Crescimento mensal:
1.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 INR
Máximo:
0.00 INR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 INR)
Pelo Capital Líquido:
12.06% (723.56 INR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 21
EURUSD+ 12
GBPUSD+ 11
ETHUSD 2
SOLUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 103
EURUSD+ 27
GBPUSD+ 34
ETHUSD 3
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 699K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 2.4K
ETHUSD 19K
SOLUSD 20
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +973.28 INR
Pior negociação: -0 INR
Máximo de vitórias consecutivas: 47
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +9 988.36 INR
Máxima perda consecutiva: -0.00 INR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 5
5.64 × 73
VantageInternational-Live 11
12.52 × 48
Sem comentários
2025.12.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.