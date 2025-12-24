- Wachstum
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
47 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
973.28 INR
Schlechtester Trade:
0.00 INR
Bruttoprofit:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Bruttoverlust:
0.00 INR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (9 988.36 INR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 988.36 INR (47)
Sharpe Ratio:
1.29
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.08%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
44 (93.62%)
Short-Positionen:
3 (6.38%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
212.52 INR
Durchschnittlicher Profit:
212.52 INR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 INR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 INR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 INR (0)
Wachstum pro Monat :
1.92%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 INR
Maximaler:
0.00 INR (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 INR)
Kapital:
13.35% (800.85 INR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|EURUSD+
|12
|GBPUSD+
|11
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|103
|EURUSD+
|27
|GBPUSD+
|34
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|699K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|2.4K
|ETHUSD
|19K
|SOLUSD
|20
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Bester Trade: +973.28 INR
Schlechtester Trade: -0 INR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 47
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9 988.36 INR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 INR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|5.64 × 73
|
VantageInternational-Live 11
|12.52 × 48
