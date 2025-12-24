SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / RareCare
Kavitha Ponnam

RareCare

Kavitha Ponnam
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 388%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
47 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
973.28 INR
Schlechtester Trade:
0.00 INR
Bruttoprofit:
9 988.36 INR (722 280 pips)
Bruttoverlust:
0.00 INR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (9 988.36 INR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 988.36 INR (47)
Sharpe Ratio:
1.29
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.08%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
44 (93.62%)
Short-Positionen:
3 (6.38%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
212.52 INR
Durchschnittlicher Profit:
212.52 INR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 INR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 INR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 INR (0)
Wachstum pro Monat :
1.92%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 INR
Maximaler:
0.00 INR (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 INR)
Kapital:
13.35% (800.85 INR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 21
EURUSD+ 12
GBPUSD+ 11
ETHUSD 2
SOLUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 103
EURUSD+ 27
GBPUSD+ 34
ETHUSD 3
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 699K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 2.4K
ETHUSD 19K
SOLUSD 20
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +973.28 INR
Schlechtester Trade: -0 INR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 47
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9 988.36 INR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 INR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 5
5.64 × 73
VantageInternational-Live 11
12.52 × 48
Keine Bewertungen
2025.12.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RareCare
30 USD pro Monat
388%
0
0
USD
6K
INR
19
0%
47
100%
100%
n/a
212.52
INR
13%
1:500
