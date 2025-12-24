시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / RareCare
Kavitha Ponnam

RareCare

Kavitha Ponnam
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 388%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
47
이익 거래:
47 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
973.28 INR
최악의 거래:
0.00 INR
총 수익:
9 988.36 INR (722 280 pips)
총 손실:
0.00 INR
연속 최대 이익:
47 (9 988.36 INR)
연속 최대 이익:
9 988.36 INR (47)
샤프 비율:
1.29
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.28%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
44 (93.62%)
숏(주식차입매도):
3 (6.38%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
212.52 INR
평균 이익:
212.52 INR
평균 손실:
0.00 INR
연속 최대 손실:
0 (0.00 INR)
연속 최대 손실:
0.00 INR (0)
월별 성장률:
1.92%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 INR
최대한의:
0.00 INR (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 INR)
자본금별:
23.24% (1 394.21 INR)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 21
EURUSD+ 12
GBPUSD+ 11
ETHUSD 2
SOLUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 103
EURUSD+ 27
GBPUSD+ 34
ETHUSD 3
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 699K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 2.4K
ETHUSD 19K
SOLUSD 20
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +973.28 INR
최악의 거래: -0 INR
연속 최대 이익: 47
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +9 988.36 INR
연속 최대 손실: -0.00 INR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 11
VantageInternational-Live 5
5.64 × 73
VantageInternational-Live 11
12.52 × 48
리뷰 없음
2026.01.07 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 15.75% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
RareCare
월별 30 USD
388%
0
0
USD
6K
INR
19
0%
47
100%
100%
n/a
212.52
INR
23%
1:500
