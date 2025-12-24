- 자본
트레이드:
47
이익 거래:
47 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
973.28 INR
최악의 거래:
0.00 INR
총 수익:
9 988.36 INR (722 280 pips)
총 손실:
0.00 INR
연속 최대 이익:
47 (9 988.36 INR)
연속 최대 이익:
9 988.36 INR (47)
샤프 비율:
1.29
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.28%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
44 (93.62%)
숏(주식차입매도):
3 (6.38%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
212.52 INR
평균 이익:
212.52 INR
평균 손실:
0.00 INR
연속 최대 손실:
0 (0.00 INR)
연속 최대 손실:
0.00 INR (0)
월별 성장률:
1.92%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 INR
최대한의:
0.00 INR (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 INR)
자본금별:
23.24% (1 394.21 INR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|EURUSD+
|12
|GBPUSD+
|11
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|103
|EURUSD+
|27
|GBPUSD+
|34
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|699K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|2.4K
|ETHUSD
|19K
|SOLUSD
|20
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
