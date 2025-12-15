- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
279
Kârla kapanan işlemler:
234 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (16.13%)
En iyi işlem:
254.49 USD
En kötü işlem:
-167.55 USD
Brüt kâr:
2 913.29 USD (72 793 pips)
Brüt zarar:
-475.86 USD (7 926 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (62.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
675.21 USD (13)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
14.55
Alış işlemleri:
240 (86.02%)
Satış işlemleri:
39 (13.98%)
Kâr faktörü:
6.12
Beklenen getiri:
8.74 USD
Ortalama kâr:
12.45 USD
Ortalama zarar:
-10.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-167.55 USD (1)
Aylık büyüme:
125.00%
Yıllık tahmin:
1 516.67%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
167.55 USD (6.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.27% (175.25 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|ETHUSD
|18
|AUDCAD
|14
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|ETHUSD
|513
|AUDCAD
|886
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|44K
|ETHUSD
|19K
|AUDCAD
|1.1K
|GBPJPY
|44
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +254.49 USD
En kötü işlem: -168 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +62.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 31
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.67 × 18
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3552
|
PacificUnionLLC-Live
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 479
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 226
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk.
See my Profile for my Trading Experience.
İnceleme yok