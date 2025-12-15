SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DAN
Ifeanyi Obi

DAN

Ifeanyi Obi
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 488%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
279
Kârla kapanan işlemler:
234 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (16.13%)
En iyi işlem:
254.49 USD
En kötü işlem:
-167.55 USD
Brüt kâr:
2 913.29 USD (72 793 pips)
Brüt zarar:
-475.86 USD (7 926 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (62.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
675.21 USD (13)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
14.55
Alış işlemleri:
240 (86.02%)
Satış işlemleri:
39 (13.98%)
Kâr faktörü:
6.12
Beklenen getiri:
8.74 USD
Ortalama kâr:
12.45 USD
Ortalama zarar:
-10.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-167.55 USD (1)
Aylık büyüme:
125.00%
Yıllık tahmin:
1 516.67%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
167.55 USD (6.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.27% (175.25 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 246
ETHUSD 18
AUDCAD 14
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
ETHUSD 513
AUDCAD 886
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 44K
ETHUSD 19K
AUDCAD 1.1K
GBPJPY 44
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +254.49 USD
En kötü işlem: -168 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +62.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 31
ICMarketsEU-MT5-5
0.67 × 18
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3552
PacificUnionLLC-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real8
1.36 × 479
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 226
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
108 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk.

See my Profile for my Trading Experience.

İnceleme yok
2025.12.15 04:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol