シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DAN
Ifeanyi Obi

DAN

Ifeanyi Obi
レビュー2件
信頼性
15週間
2 / 14K USD
月額  150  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 577%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
285
利益トレード:
240 (84.21%)
損失トレード:
45 (15.79%)
ベストトレード:
254.49 USD
最悪のトレード:
-167.55 USD
総利益:
3 371.47 USD (75 233 pips)
総損失:
-495.11 USD (7 926 pips)
最大連続の勝ち:
24 (62.92 USD)
最大連続利益:
675.21 USD (13)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
6.25%
最大入金額:
6.86%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
17.17
長いトレード:
245 (85.96%)
短いトレード:
40 (14.04%)
プロフィットファクター:
6.81
期待されたペイオフ:
10.09 USD
平均利益:
14.05 USD
平均損失:
-11.00 USD
最大連続の負け:
3 (-20.63 USD)
最大連続損失:
-167.55 USD (1)
月間成長:
100.56%
年間予想:
1 220.18%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.16 USD
最大の:
167.55 USD (6.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.27% (175.25 USD)
エクイティによる:
1.31% (39.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 246
ETHUSD 20
AUDCAD 18
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1K
ETHUSD 616
AUDCAD 1.2K
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 44K
ETHUSD 21K
AUDCAD 1.4K
GBPJPY 44
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +254.49 USD
最悪のトレード: -168 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +62.92 USD
最大連続損失: -20.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 11
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 31
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3552
PacificUnionLLC-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real8
1.39 × 479
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 226
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
itexsys-Platform
2.04 × 24
108 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk. PAMM service also available-See my Profile.

平均の評価:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1255
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.22 20:44 
 

DAN is a very skilled trader. I love how he generates significant profits while keeping a low DD (below 8% so far). This is a rare combination. Keep up the great work!

Zacky
48
Zacky 2025.12.17 02:47 
 

Amazing signal with great and consistent profits, also low risk

2025.12.28 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 04:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DAN
150 USD/月
577%
2
14K
USD
3.2K
USD
15
81%
285
84%
6%
6.80
10.09
USD
7%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください