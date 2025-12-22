- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
285
利益トレード:
240 (84.21%)
損失トレード:
45 (15.79%)
ベストトレード:
254.49 USD
最悪のトレード:
-167.55 USD
総利益:
3 371.47 USD (75 233 pips)
総損失:
-495.11 USD (7 926 pips)
最大連続の勝ち:
24 (62.92 USD)
最大連続利益:
675.21 USD (13)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
6.25%
最大入金額:
6.86%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
17.17
長いトレード:
245 (85.96%)
短いトレード:
40 (14.04%)
プロフィットファクター:
6.81
期待されたペイオフ:
10.09 USD
平均利益:
14.05 USD
平均損失:
-11.00 USD
最大連続の負け:
3 (-20.63 USD)
最大連続損失:
-167.55 USD (1)
月間成長:
100.56%
年間予想:
1 220.18%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.16 USD
最大の:
167.55 USD (6.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.27% (175.25 USD)
エクイティによる:
1.31% (39.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|ETHUSD
|20
|AUDCAD
|18
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1K
|ETHUSD
|616
|AUDCAD
|1.2K
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|44K
|ETHUSD
|21K
|AUDCAD
|1.4K
|GBPJPY
|44
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +254.49 USD
最悪のトレード: -168 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +62.92 USD
最大連続損失: -20.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 31
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3552
|
PacificUnionLLC-Live
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.39 × 479
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 226
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk. PAMM service also available-See my Profile.
DAN is a very skilled trader. I love how he generates significant profits while keeping a low DD (below 8% so far). This is a rare combination. Keep up the great work!
Amazing signal with great and consistent profits, also low risk