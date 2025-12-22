- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
240 (84.21%)
Убыточных трейдов:
45 (15.79%)
Лучший трейд:
254.49 USD
Худший трейд:
-167.55 USD
Общая прибыль:
3 371.47 USD (75 233 pips)
Общий убыток:
-495.11 USD (7 926 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (62.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
675.21 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
6.25%
Макс. загрузка депозита:
6.86%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
17.17
Длинных трейдов:
245 (85.96%)
Коротких трейдов:
40 (14.04%)
Профит фактор:
6.81
Мат. ожидание:
10.09 USD
Средняя прибыль:
14.05 USD
Средний убыток:
-11.00 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-20.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-167.55 USD (1)
Прирост в месяц:
100.56%
Годовой прогноз:
1 220.18%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
167.55 USD (6.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.27% (175.25 USD)
По эквити:
1.31% (39.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|ETHUSD
|20
|AUDCAD
|18
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|ETHUSD
|616
|AUDCAD
|1.2K
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|44K
|ETHUSD
|21K
|AUDCAD
|1.4K
|GBPJPY
|44
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +254.49 USD
Худший трейд: -168 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +62.92 USD
Макс. убыток в серии: -20.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 31
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3552
|
PacificUnionLLC-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 479
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 226
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
еще 108...
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk. PAMM service also available-See my Profile.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
150 USD в месяц
577%
2
11K
USD
USD
3.2K
USD
USD
15
81%
285
84%
6%
6.80
10.09
USD
USD
7%
1:500
DAN is a very skilled trader. I love how he generates significant profits while keeping a low DD (below 8% so far). This is a rare combination. Keep up the great work!
Amazing signal with great and consistent profits, also low risk