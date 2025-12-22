СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DAN
Ifeanyi Obi

DAN

Ifeanyi Obi
2 отзыва
Надежность
15 недель
2 / 11K USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2025 577%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
240 (84.21%)
Убыточных трейдов:
45 (15.79%)
Лучший трейд:
254.49 USD
Худший трейд:
-167.55 USD
Общая прибыль:
3 371.47 USD (75 233 pips)
Общий убыток:
-495.11 USD (7 926 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (62.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
675.21 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
6.25%
Макс. загрузка депозита:
6.86%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
17.17
Длинных трейдов:
245 (85.96%)
Коротких трейдов:
40 (14.04%)
Профит фактор:
6.81
Мат. ожидание:
10.09 USD
Средняя прибыль:
14.05 USD
Средний убыток:
-11.00 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-20.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-167.55 USD (1)
Прирост в месяц:
100.56%
Годовой прогноз:
1 220.18%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
167.55 USD (6.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.27% (175.25 USD)
По эквити:
1.31% (39.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 246
ETHUSD 20
AUDCAD 18
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
ETHUSD 616
AUDCAD 1.2K
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 44K
ETHUSD 21K
AUDCAD 1.4K
GBPJPY 44
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +254.49 USD
Худший трейд: -168 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +62.92 USD
Макс. убыток в серии: -20.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 31
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3552
PacificUnionLLC-Live
1.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
1.35 × 31
Exness-MT5Real8
1.36 × 479
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 226
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
itexsys-Platform
2.04 × 24
еще 108...
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk. PAMM service also available-See my Profile.

Средняя оценка:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1254
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.22 20:44 
 

DAN is a very skilled trader. I love how he generates significant profits while keeping a low DD (below 8% so far). This is a rare combination. Keep up the great work!

Zacky
48
Zacky 2025.12.17 02:47 
 

Amazing signal with great and consistent profits, also low risk

2025.12.15 04:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.