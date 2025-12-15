- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
279
Profit Trade:
234 (83.87%)
Loss Trade:
45 (16.13%)
Best Trade:
254.49 USD
Worst Trade:
-167.55 USD
Profitto lordo:
2 913.29 USD (72 793 pips)
Perdita lorda:
-475.86 USD (7 926 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (62.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
675.21 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
14.55
Long Trade:
240 (86.02%)
Short Trade:
39 (13.98%)
Fattore di profitto:
6.12
Profitto previsto:
8.74 USD
Profitto medio:
12.45 USD
Perdita media:
-10.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.55 USD (1)
Crescita mensile:
125.00%
Previsione annuale:
1 516.67%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
167.55 USD (6.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.27% (175.25 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|ETHUSD
|18
|AUDCAD
|14
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|ETHUSD
|513
|AUDCAD
|886
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|44K
|ETHUSD
|19K
|AUDCAD
|1.1K
|GBPJPY
|44
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +254.49 USD
Worst Trade: -168 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +62.92 USD
Massima perdita consecutiva: -20.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 31
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.67 × 18
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3552
|
PacificUnionLLC-Live
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 479
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 226
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk.
See my Profile for my Trading Experience.
