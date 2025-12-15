SegnaliSezioni
Ifeanyi Obi

DAN

Ifeanyi Obi
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 488%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
279
Profit Trade:
234 (83.87%)
Loss Trade:
45 (16.13%)
Best Trade:
254.49 USD
Worst Trade:
-167.55 USD
Profitto lordo:
2 913.29 USD (72 793 pips)
Perdita lorda:
-475.86 USD (7 926 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (62.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
675.21 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
14.55
Long Trade:
240 (86.02%)
Short Trade:
39 (13.98%)
Fattore di profitto:
6.12
Profitto previsto:
8.74 USD
Profitto medio:
12.45 USD
Perdita media:
-10.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.55 USD (1)
Crescita mensile:
125.00%
Previsione annuale:
1 516.67%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
167.55 USD (6.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.27% (175.25 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 246
ETHUSD 18
AUDCAD 14
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
ETHUSD 513
AUDCAD 886
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 44K
ETHUSD 19K
AUDCAD 1.1K
GBPJPY 44
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +254.49 USD
Worst Trade: -168 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +62.92 USD
Massima perdita consecutiva: -20.63 USD

Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk.

See my Profile for my Trading Experience.

2025.12.15 04:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
