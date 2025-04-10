SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX3
Ai Jing Gao

THPX3

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 694%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 989
Kârla kapanan işlemler:
1 169 (58.77%)
Zararla kapanan işlemler:
820 (41.23%)
En iyi işlem:
795.13 USD
En kötü işlem:
-797.01 USD
Brüt kâr:
75 626.35 USD (176 795 pips)
Brüt zarar:
-52 781.03 USD (114 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (701.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 478.52 USD (5)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
59.64%
Maks. mevduat yükü:
13.14%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
973 (48.92%)
Satış işlemleri:
1 016 (51.08%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
11.49 USD
Ortalama kâr:
64.69 USD
Ortalama zarar:
-64.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-234.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 115.92 USD (7)
Aylık büyüme:
31.66%
Yıllık tahmin:
384.11%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 877.50 USD (30.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.19% (7 877.50 USD)
Varlığa göre:
7.15% (1 252.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGBTC 1121
XAGBTC.stp 868
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGBTC 20K
XAGBTC.stp 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGBTC 41K
XAGBTC.stp 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +795.13 USD
En kötü işlem: -797 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +701.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.19 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 17:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 11:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:800
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 02:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 23:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.10 13:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
