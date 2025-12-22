- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
285
Gewinntrades:
240 (84.21%)
Verlusttrades:
45 (15.79%)
Bester Trade:
254.49 USD
Schlechtester Trade:
-167.55 USD
Bruttoprofit:
3 371.47 USD (75 233 pips)
Bruttoverlust:
-495.11 USD (7 926 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (62.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
675.21 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
6.25%
Max deposit load:
6.86%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
43 Minuten
Erholungsfaktor:
17.17
Long-Positionen:
245 (85.96%)
Short-Positionen:
40 (14.04%)
Profit-Faktor:
6.81
Mathematische Gewinnerwartung:
10.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-20.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-167.55 USD (1)
Wachstum pro Monat :
100.56%
Jahresprognose:
1 220.18%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.16 USD
Maximaler:
167.55 USD (6.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.27% (175.25 USD)
Kapital:
1.31% (39.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|ETHUSD
|20
|AUDCAD
|18
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1K
|ETHUSD
|616
|AUDCAD
|1.2K
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|44K
|ETHUSD
|21K
|AUDCAD
|1.4K
|GBPJPY
|44
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +254.49 USD
Schlechtester Trade: -168 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 31
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3552
|
PacificUnionLLC-Live
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 479
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 226
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk. PAMM service also available-See my Profile.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
150 USD pro Monat
577%
2
14K
USD
USD
3.2K
USD
USD
15
81%
285
84%
6%
6.80
10.09
USD
USD
7%
1:500
DAN is a very skilled trader. I love how he generates significant profits while keeping a low DD (below 8% so far). This is a rare combination. Keep up the great work!
Amazing signal with great and consistent profits, also low risk