Ifeanyi Obi

DAN

Ifeanyi Obi
2 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
2 / 14K USD
Für 150 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 577%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
285
Gewinntrades:
240 (84.21%)
Verlusttrades:
45 (15.79%)
Bester Trade:
254.49 USD
Schlechtester Trade:
-167.55 USD
Bruttoprofit:
3 371.47 USD (75 233 pips)
Bruttoverlust:
-495.11 USD (7 926 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (62.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
675.21 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
6.25%
Max deposit load:
6.86%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
43 Minuten
Erholungsfaktor:
17.17
Long-Positionen:
245 (85.96%)
Short-Positionen:
40 (14.04%)
Profit-Faktor:
6.81
Mathematische Gewinnerwartung:
10.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-20.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-167.55 USD (1)
Wachstum pro Monat :
100.56%
Jahresprognose:
1 220.18%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.16 USD
Maximaler:
167.55 USD (6.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.27% (175.25 USD)
Kapital:
1.31% (39.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 246
ETHUSD 20
AUDCAD 18
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
ETHUSD 616
AUDCAD 1.2K
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 44K
ETHUSD 21K
AUDCAD 1.4K
GBPJPY 44
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +254.49 USD
Schlechtester Trade: -168 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 11
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 31
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3552
PacificUnionLLC-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real8
1.36 × 479
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 226
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
itexsys-Platform
2.04 × 24
noch 108 ...
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk. PAMM service also available-See my Profile.

Durchschnittliche Bewertung:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1255
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.22 20:44 
 

DAN is a very skilled trader. I love how he generates significant profits while keeping a low DD (below 8% so far). This is a rare combination. Keep up the great work!

Zacky
48
Zacky 2025.12.17 02:47 
 

Amazing signal with great and consistent profits, also low risk

2025.12.28 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 04:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
