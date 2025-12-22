- 成长
交易:
285
盈利交易:
240 (84.21%)
亏损交易:
45 (15.79%)
最好交易:
254.49 USD
最差交易:
-167.55 USD
毛利:
3 371.47 USD (75 233 pips)
毛利亏损:
-495.11 USD (7 926 pips)
最大连续赢利:
24 (62.92 USD)
最大连续盈利:
675.21 USD (13)
夏普比率:
0.44
交易活动:
6.25%
最大入金加载:
6.86%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
17.17
长期交易:
245 (85.96%)
短期交易:
40 (14.04%)
利润因子:
6.81
预期回报:
10.09 USD
平均利润:
14.05 USD
平均损失:
-11.00 USD
最大连续失误:
3 (-20.63 USD)
最大连续亏损:
-167.55 USD (1)
每月增长:
100.56%
年度预测:
1 220.18%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
0.16 USD
最大值:
167.55 USD (6.97%)
相对跌幅:
结余:
7.27% (175.25 USD)
净值:
1.31% (39.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|ETHUSD
|20
|AUDCAD
|18
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|ETHUSD
|616
|AUDCAD
|1.2K
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|44K
|ETHUSD
|21K
|AUDCAD
|1.4K
|GBPJPY
|44
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +254.49 USD
最差交易: -168 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +62.92 USD
最大连续亏损: -20.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 31
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3552
|
PacificUnionLLC-Live
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.39 × 479
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 226
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk. PAMM service also available-See my Profile.
DAN is a very skilled trader. I love how he generates significant profits while keeping a low DD (below 8% so far). This is a rare combination. Keep up the great work!
Amazing signal with great and consistent profits, also low risk