信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DAN
Ifeanyi Obi

DAN

Ifeanyi Obi
2条评论
可靠性
15
2 / 14K USD
每月复制 150 USD per 
增长自 2025 577%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
285
盈利交易:
240 (84.21%)
亏损交易:
45 (15.79%)
最好交易:
254.49 USD
最差交易:
-167.55 USD
毛利:
3 371.47 USD (75 233 pips)
毛利亏损:
-495.11 USD (7 926 pips)
最大连续赢利:
24 (62.92 USD)
最大连续盈利:
675.21 USD (13)
夏普比率:
0.44
交易活动:
6.25%
最大入金加载:
6.86%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
17.17
长期交易:
245 (85.96%)
短期交易:
40 (14.04%)
利润因子:
6.81
预期回报:
10.09 USD
平均利润:
14.05 USD
平均损失:
-11.00 USD
最大连续失误:
3 (-20.63 USD)
最大连续亏损:
-167.55 USD (1)
每月增长:
100.56%
年度预测:
1 220.18%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
0.16 USD
最大值:
167.55 USD (6.97%)
相对跌幅:
结余:
7.27% (175.25 USD)
净值:
1.31% (39.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 246
ETHUSD 20
AUDCAD 18
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1K
ETHUSD 616
AUDCAD 1.2K
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 44K
ETHUSD 21K
AUDCAD 1.4K
GBPJPY 44
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +254.49 USD
最差交易: -168 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +62.92 USD
最大连续亏损: -20.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 8
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 31
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3552
PacificUnionLLC-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real8
1.39 × 479
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 226
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
itexsys-Platform
2.04 × 24
108 更多...
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk. PAMM service also available-See my Profile.

平均等级:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1254
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.22 20:44 
 

DAN is a very skilled trader. I love how he generates significant profits while keeping a low DD (below 8% so far). This is a rare combination. Keep up the great work!

Zacky
48
Zacky 2025.12.17 02:47 
 

Amazing signal with great and consistent profits, also low risk

2025.12.15 04:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载