Ifeanyi Obi

DAN

Ifeanyi Obi
2 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
2 / 14K USD
Copiar por 150 USD al mes
incremento desde 2025 577%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
285
Transacciones Rentables:
240 (84.21%)
Transacciones Irrentables:
45 (15.79%)
Mejor transacción:
254.49 USD
Peor transacción:
-167.55 USD
Beneficio Bruto:
3 371.47 USD (75 233 pips)
Pérdidas Brutas:
-495.11 USD (7 926 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (62.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
675.21 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
6.25%
Carga máxima del depósito:
6.86%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
17.17
Transacciones Largas:
245 (85.96%)
Transacciones Cortas:
40 (14.04%)
Factor de Beneficio:
6.81
Beneficio Esperado:
10.09 USD
Beneficio medio:
14.05 USD
Pérdidas medias:
-11.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-20.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-167.55 USD (1)
Crecimiento al mes:
100.56%
Pronóstico anual:
1 220.18%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.16 USD
Máxima:
167.55 USD (6.97%)
Reducción relativa:
De balance:
7.27% (175.25 USD)
De fondos:
1.31% (39.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 246
ETHUSD 20
AUDCAD 18
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1K
ETHUSD 616
AUDCAD 1.2K
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 44K
ETHUSD 21K
AUDCAD 1.4K
GBPJPY 44
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +254.49 USD
Peor transacción: -168 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +62.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 31
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3552
PacificUnionLLC-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real8
1.39 × 479
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 226
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
itexsys-Platform
2.04 × 24
otros 108...
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk. PAMM service also available-See my Profile.

Evaluación media:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1254
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.22 20:44 
 

DAN is a very skilled trader. I love how he generates significant profits while keeping a low DD (below 8% so far). This is a rare combination. Keep up the great work!

Zacky
48
Zacky 2025.12.17 02:47 
 

Amazing signal with great and consistent profits, also low risk

2025.12.15 04:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DAN
150 USD al mes
577%
2
14K
USD
3.2K
USD
15
81%
285
84%
6%
6.80
10.09
USD
7%
1:500
Copiar

