Total de Trades:
285
Transacciones Rentables:
240 (84.21%)
Transacciones Irrentables:
45 (15.79%)
Mejor transacción:
254.49 USD
Peor transacción:
-167.55 USD
Beneficio Bruto:
3 371.47 USD (75 233 pips)
Pérdidas Brutas:
-495.11 USD (7 926 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (62.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
675.21 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
6.25%
Carga máxima del depósito:
6.86%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
17.17
Transacciones Largas:
245 (85.96%)
Transacciones Cortas:
40 (14.04%)
Factor de Beneficio:
6.81
Beneficio Esperado:
10.09 USD
Beneficio medio:
14.05 USD
Pérdidas medias:
-11.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-20.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-167.55 USD (1)
Crecimiento al mes:
100.56%
Pronóstico anual:
1 220.18%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.16 USD
Máxima:
167.55 USD (6.97%)
Reducción relativa:
De balance:
7.27% (175.25 USD)
De fondos:
1.31% (39.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|ETHUSD
|20
|AUDCAD
|18
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1K
|ETHUSD
|616
|AUDCAD
|1.2K
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|44K
|ETHUSD
|21K
|AUDCAD
|1.4K
|GBPJPY
|44
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Reducción
Mejor transacción: +254.49 USD
Peor transacción: -168 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +62.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 31
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3552
|
PacificUnionLLC-Live
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.39 × 479
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 226
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
otros 108...
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk. PAMM service also available-See my Profile.
DAN is a very skilled trader. I love how he generates significant profits while keeping a low DD (below 8% so far). This is a rare combination. Keep up the great work!
Amazing signal with great and consistent profits, also low risk