Ai Jing Gao

THPX15

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 462%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 013
Kârla kapanan işlemler:
557 (54.98%)
Zararla kapanan işlemler:
456 (45.01%)
En iyi işlem:
145.62 USD
En kötü işlem:
-97.87 USD
Brüt kâr:
9 247.22 USD (11 782 669 pips)
Brüt zarar:
-6 348.95 USD (10 131 211 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (215.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
282.42 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
77.92%
Maks. mevduat yükü:
3.99%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
7.14
Alış işlemleri:
508 (50.15%)
Satış işlemleri:
505 (49.85%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
16.60 USD
Ortalama zarar:
-13.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-150.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-307.01 USD (4)
Aylık büyüme:
17.91%
Yıllık tahmin:
217.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
168.90 USD
Maksimum:
405.64 USD (16.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.37% (235.91 USD)
Varlığa göre:
1.50% (40.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTIBTC 392
BTCUSD 239
XAGBTC 221
XAUBTC 161
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTIBTC 142
BTCUSD 333
XAGBTC 1K
XAUBTC 1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTIBTC 14K
BTCUSD 1.6M
XAGBTC 9.3K
XAUBTC 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.62 USD
En kötü işlem: -98 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +215.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NCESC-Live
5.18 × 321
İnceleme yok
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 10:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 22:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 18:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
