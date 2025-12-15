SignauxSections
Ifeanyi Obi

DAN

Ifeanyi Obi
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 488%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
279
Bénéfice trades:
234 (83.87%)
Perte trades:
45 (16.13%)
Meilleure transaction:
254.49 USD
Pire transaction:
-167.55 USD
Bénéfice brut:
2 913.29 USD (72 793 pips)
Perte brute:
-475.86 USD (7 926 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (62.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
675.21 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
14.55
Longs trades:
240 (86.02%)
Courts trades:
39 (13.98%)
Facteur de profit:
6.12
Rendement attendu:
8.74 USD
Bénéfice moyen:
12.45 USD
Perte moyenne:
-10.57 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-20.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-167.55 USD (1)
Croissance mensuelle:
125.00%
Prévision annuelle:
1 516.67%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.16 USD
Maximal:
167.55 USD (6.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.27% (175.25 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 246
ETHUSD 18
AUDCAD 14
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
ETHUSD 513
AUDCAD 886
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 44K
ETHUSD 19K
AUDCAD 1.1K
GBPJPY 44
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +254.49 USD
Pire transaction: -168 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +62.92 USD
Perte consécutive maximale: -20.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 31
ICMarketsEU-MT5-5
0.67 × 18
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3552
PacificUnionLLC-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real8
1.36 × 479
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 226
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
108 plus...
Monthly Profit Target: 30% to 50% profit at controlled risk.

See my Profile for my Trading Experience.

Aucun avis
2025.12.15 04:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
