- 자본
- 축소
트레이드:
290
이익 거래:
243 (83.79%)
손실 거래:
47 (16.21%)
최고의 거래:
254.49 USD
최악의 거래:
-698.22 USD
총 수익:
3 516.52 USD (77 081 pips)
총 손실:
-1 689.16 USD (8 990 pips)
연속 최대 이익:
24 (62.92 USD)
연속 최대 이익:
675.21 USD (13)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
10.07%
최대 입금량:
18.38%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
55 분
회복 요인:
1.53
롱(주식매수):
246 (84.83%)
숏(주식차입매도):
44 (15.17%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
6.30 USD
평균 이익:
14.47 USD
평균 손실:
-35.94 USD
연속 최대 손실:
3 (-20.63 USD)
연속 최대 손실:
-1 180.05 USD (2)
월별 성장률:
-4.47%
연간 예측:
-54.20%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.16 USD
최대한의:
1 190.55 USD (33.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.94% (1 190.55 USD)
자본금별:
33.37% (1 102.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|ETHUSD
|22
|AUDCAD
|21
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1K
|ETHUSD
|724
|AUDCAD
|64
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|44K
|ETHUSD
|23K
|AUDCAD
|410
|GBPJPY
|44
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +254.49 USD
최악의 거래: -698 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +62.92 USD
연속 최대 손실: -20.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 31
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3552
|
PacificUnionLLC-Live
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 479
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 226
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|2.34 × 899
