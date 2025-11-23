- Büyüme
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
129 (72.06%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (27.93%)
En iyi işlem:
8.05 UST
En kötü işlem:
-10.31 UST
Brüt kâr:
264.85 UST (29 896 pips)
Brüt zarar:
-122.85 UST (11 190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (17.97 UST)
Maksimum ardışık kâr:
23.53 UST (5)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.48
Alış işlemleri:
92 (51.40%)
Satış işlemleri:
87 (48.60%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
0.79 UST
Ortalama kâr:
2.05 UST
Ortalama zarar:
-2.46 UST
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.93 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-21.93 UST (3)
Aylık büyüme:
18.49%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
21.93 UST (10.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
4.68% (6.65 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD+
|142
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD+
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.05 UST
En kötü işlem: -10 UST
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17.97 UST
Maksimum ardışık zarar: -21.93 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
