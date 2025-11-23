SinyallerBölümler
Duy Nguyen Nguyen

The Myth B1

Duy Nguyen Nguyen
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
129 (72.06%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (27.93%)
En iyi işlem:
8.05 UST
En kötü işlem:
-10.31 UST
Brüt kâr:
264.85 UST (29 896 pips)
Brüt zarar:
-122.85 UST (11 190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (17.97 UST)
Maksimum ardışık kâr:
23.53 UST (5)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.48
Alış işlemleri:
92 (51.40%)
Satış işlemleri:
87 (48.60%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
0.79 UST
Ortalama kâr:
2.05 UST
Ortalama zarar:
-2.46 UST
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.93 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-21.93 UST (3)
Aylık büyüme:
18.49%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
21.93 UST (10.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
4.68% (6.65 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 142
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 19K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.05 UST
En kötü işlem: -10 UST
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17.97 UST
Maksimum ardışık zarar: -21.93 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

