- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
203
Gewinntrades:
147 (72.41%)
Verlusttrades:
56 (27.59%)
Bester Trade:
8.05 UST
Schlechtester Trade:
-10.31 UST
Bruttoprofit:
298.34 UST (34 513 pips)
Bruttoverlust:
-135.52 UST (12 493 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (17.97 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.53 UST (5)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
96.10%
Max deposit load:
9.59%
Letzter Trade:
30 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
7.42
Long-Positionen:
105 (51.72%)
Short-Positionen:
98 (48.28%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 UST
Durchschnittlicher Profit:
2.03 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-2.42 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-21.93 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.93 UST (3)
Wachstum pro Monat :
18.44%
Jahresprognose:
223.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 UST
Maximaler:
21.93 UST (10.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.98% (22.11 UST)
Kapital:
33.65% (34.76 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|203
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD+
|163
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD+
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.05 UST
Schlechtester Trade: -10 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.97 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.93 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
