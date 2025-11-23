SignaleKategorien
Duy Nguyen Nguyen

The Myth B1

Duy Nguyen Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 319%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
203
Gewinntrades:
147 (72.41%)
Verlusttrades:
56 (27.59%)
Bester Trade:
8.05 UST
Schlechtester Trade:
-10.31 UST
Bruttoprofit:
298.34 UST (34 513 pips)
Bruttoverlust:
-135.52 UST (12 493 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (17.97 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.53 UST (5)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
96.10%
Max deposit load:
9.59%
Letzter Trade:
30 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
7.42
Long-Positionen:
105 (51.72%)
Short-Positionen:
98 (48.28%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 UST
Durchschnittlicher Profit:
2.03 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-2.42 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-21.93 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.93 UST (3)
Wachstum pro Monat :
18.44%
Jahresprognose:
223.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 UST
Maximaler:
21.93 UST (10.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.98% (22.11 UST)
Kapital:
33.65% (34.76 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD+ 203
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD+ 163
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD+ 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.05 UST
Schlechtester Trade: -10 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.97 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.93 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
