- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
202
盈利交易:
146 (72.27%)
亏损交易:
56 (27.72%)
最好交易:
8.05 UST
最差交易:
-10.31 UST
毛利:
297.06 UST (34 344 pips)
毛利亏损:
-135.46 UST (12 493 pips)
最大连续赢利:
10 (17.97 UST)
最大连续盈利:
23.53 UST (5)
夏普比率:
0.35
交易活动:
96.10%
最大入金加载:
9.59%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.37
长期交易:
104 (51.49%)
短期交易:
98 (48.51%)
利润因子:
2.19
预期回报:
0.80 UST
平均利润:
2.03 UST
平均损失:
-2.42 UST
最大连续失误:
3 (-21.93 UST)
最大连续亏损:
-21.93 UST (3)
每月增长:
15.63%
年度预测:
189.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 UST
最大值:
21.93 UST (10.81%)
相对跌幅:
结余:
10.98% (22.11 UST)
净值:
33.65% (34.76 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|162
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
314%
0
0
USD
USD
100
UST
UST
29
100%
202
72%
96%
2.19
0.80
UST
UST
34%
1:500