シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / The Myth B1
Duy Nguyen Nguyen

The Myth B1

Duy Nguyen Nguyen
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 314%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
202
利益トレード:
146 (72.27%)
損失トレード:
56 (27.72%)
ベストトレード:
8.05 UST
最悪のトレード:
-10.31 UST
総利益:
297.06 UST (34 344 pips)
総損失:
-135.46 UST (12 493 pips)
最大連続の勝ち:
10 (17.97 UST)
最大連続利益:
23.53 UST (5)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
96.10%
最大入金額:
9.59%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
7.37
長いトレード:
104 (51.49%)
短いトレード:
98 (48.51%)
プロフィットファクター:
2.19
期待されたペイオフ:
0.80 UST
平均利益:
2.03 UST
平均損失:
-2.42 UST
最大連続の負け:
3 (-21.93 UST)
最大連続損失:
-21.93 UST (3)
月間成長:
15.63%
年間予想:
189.63%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 UST
最大の:
21.93 UST (10.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.98% (22.11 UST)
エクイティによる:
33.65% (34.76 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD+ 202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD+ 162
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD+ 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.05 UST
最悪のトレード: -10 UST
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +17.97 UST
最大連続損失: -21.93 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください