- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
202
利益トレード:
146 (72.27%)
損失トレード:
56 (27.72%)
ベストトレード:
8.05 UST
最悪のトレード:
-10.31 UST
総利益:
297.06 UST (34 344 pips)
総損失:
-135.46 UST (12 493 pips)
最大連続の勝ち:
10 (17.97 UST)
最大連続利益:
23.53 UST (5)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
96.10%
最大入金額:
9.59%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
7.37
長いトレード:
104 (51.49%)
短いトレード:
98 (48.51%)
プロフィットファクター:
2.19
期待されたペイオフ:
0.80 UST
平均利益:
2.03 UST
平均損失:
-2.42 UST
最大連続の負け:
3 (-21.93 UST)
最大連続損失:
-21.93 UST (3)
月間成長:
15.63%
年間予想:
189.63%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 UST
最大の:
21.93 UST (10.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.98% (22.11 UST)
エクイティによる:
33.65% (34.76 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD+
|162
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD+
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.05 UST
最悪のトレード: -10 UST
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +17.97 UST
最大連続損失: -21.93 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
