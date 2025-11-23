СигналыРазделы
Duy Nguyen Nguyen

The Myth B1

Duy Nguyen Nguyen
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 314%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
146 (72.27%)
Убыточных трейдов:
56 (27.72%)
Лучший трейд:
8.05 UST
Худший трейд:
-10.31 UST
Общая прибыль:
297.06 UST (34 344 pips)
Общий убыток:
-135.46 UST (12 493 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (17.97 UST)
Макс. прибыль в серии:
23.53 UST (5)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
96.10%
Макс. загрузка депозита:
9.59%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.37
Длинных трейдов:
104 (51.49%)
Коротких трейдов:
98 (48.51%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
0.80 UST
Средняя прибыль:
2.03 UST
Средний убыток:
-2.42 UST
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.93 UST)
Макс. убыток в серии:
-21.93 UST (3)
Прирост в месяц:
20.68%
Годовой прогноз:
250.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 UST
Максимальная:
21.93 UST (10.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.98% (22.11 UST)
По эквити:
33.65% (34.76 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD+ 202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD+ 162
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD+ 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.05 UST
Худший трейд: -10 UST
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +17.97 UST
Макс. убыток в серии: -21.93 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
