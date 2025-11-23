- Прирост
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
146 (72.27%)
Убыточных трейдов:
56 (27.72%)
Лучший трейд:
8.05 UST
Худший трейд:
-10.31 UST
Общая прибыль:
297.06 UST (34 344 pips)
Общий убыток:
-135.46 UST (12 493 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (17.97 UST)
Макс. прибыль в серии:
23.53 UST (5)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
96.10%
Макс. загрузка депозита:
9.59%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.37
Длинных трейдов:
104 (51.49%)
Коротких трейдов:
98 (48.51%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
0.80 UST
Средняя прибыль:
2.03 UST
Средний убыток:
-2.42 UST
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.93 UST)
Макс. убыток в серии:
-21.93 UST (3)
Прирост в месяц:
20.68%
Годовой прогноз:
250.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 UST
Максимальная:
21.93 UST (10.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.98% (22.11 UST)
По эквити:
33.65% (34.76 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|162
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +8.05 UST
Худший трейд: -10 UST
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +17.97 UST
Макс. убыток в серии: -21.93 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
