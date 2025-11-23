SinaisSeções
Duy Nguyen Nguyen

The Myth B1

Duy Nguyen Nguyen
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 314%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
202
Negociações com lucro:
146 (72.27%)
Negociações com perda:
56 (27.72%)
Melhor negociação:
8.05 UST
Pior negociação:
-10.31 UST
Lucro bruto:
297.06 UST (34 344 pips)
Perda bruta:
-135.46 UST (12 493 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (17.97 UST)
Máximo lucro consecutivo:
23.53 UST (5)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
96.10%
Depósito máximo carregado:
9.59%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.37
Negociações longas:
104 (51.49%)
Negociações curtas:
98 (48.51%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
0.80 UST
Lucro médio:
2.03 UST
Perda média:
-2.42 UST
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-21.93 UST)
Máxima perda consecutiva:
-21.93 UST (3)
Crescimento mensal:
15.63%
Previsão anual:
189.63%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 UST
Máximo:
21.93 UST (10.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.98% (22.11 UST)
Pelo Capital Líquido:
33.65% (34.76 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD+ 202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD+ 162
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD+ 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.05 UST
Pior negociação: -10 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +17.97 UST
Máxima perda consecutiva: -21.93 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
The Myth B1
30 USD por mês
314%
0
0
USD
100
UST
29
100%
202
72%
96%
2.19
0.80
UST
34%
1:500
