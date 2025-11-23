- Crescimento
Negociações:
202
Negociações com lucro:
146 (72.27%)
Negociações com perda:
56 (27.72%)
Melhor negociação:
8.05 UST
Pior negociação:
-10.31 UST
Lucro bruto:
297.06 UST (34 344 pips)
Perda bruta:
-135.46 UST (12 493 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (17.97 UST)
Máximo lucro consecutivo:
23.53 UST (5)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
96.10%
Depósito máximo carregado:
9.59%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.37
Negociações longas:
104 (51.49%)
Negociações curtas:
98 (48.51%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
0.80 UST
Lucro médio:
2.03 UST
Perda média:
-2.42 UST
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-21.93 UST)
Máxima perda consecutiva:
-21.93 UST (3)
Crescimento mensal:
15.63%
Previsão anual:
189.63%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 UST
Máximo:
21.93 UST (10.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.98% (22.11 UST)
Pelo Capital Líquido:
33.65% (34.76 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD+
|162
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD+
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.05 UST
Pior negociação: -10 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +17.97 UST
Máxima perda consecutiva: -21.93 UST
