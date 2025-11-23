SeñalesSecciones
Duy Nguyen Nguyen

The Myth B1

Duy Nguyen Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 314%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
202
Transacciones Rentables:
146 (72.27%)
Transacciones Irrentables:
56 (27.72%)
Mejor transacción:
8.05 UST
Peor transacción:
-10.31 UST
Beneficio Bruto:
297.06 UST (34 344 pips)
Pérdidas Brutas:
-135.46 UST (12 493 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (17.97 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
23.53 UST (5)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
96.10%
Carga máxima del depósito:
9.59%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
7.37
Transacciones Largas:
104 (51.49%)
Transacciones Cortas:
98 (48.51%)
Factor de Beneficio:
2.19
Beneficio Esperado:
0.80 UST
Beneficio medio:
2.03 UST
Pérdidas medias:
-2.42 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-21.93 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.93 UST (3)
Crecimiento al mes:
15.63%
Pronóstico anual:
189.63%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 UST
Máxima:
21.93 UST (10.81%)
Reducción relativa:
De balance:
10.98% (22.11 UST)
De fondos:
33.65% (34.76 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD+ 202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD+ 162
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD+ 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.05 UST
Peor transacción: -10 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +17.97 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -21.93 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
The Myth B1
30 USD al mes
314%
0
0
USD
100
UST
29
100%
202
72%
96%
2.19
0.80
UST
34%
1:500
