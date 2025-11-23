SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / The Myth B1
Duy Nguyen Nguyen

The Myth B1

Duy Nguyen Nguyen
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
179
Bénéfice trades:
129 (72.06%)
Perte trades:
50 (27.93%)
Meilleure transaction:
8.05 UST
Pire transaction:
-10.31 UST
Bénéfice brut:
264.85 UST (29 896 pips)
Perte brute:
-122.85 UST (11 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (17.97 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
23.53 UST (5)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.92%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.48
Longs trades:
92 (51.40%)
Courts trades:
87 (48.60%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
0.79 UST
Bénéfice moyen:
2.05 UST
Perte moyenne:
-2.46 UST
Pertes consécutives maximales:
3 (-21.93 UST)
Perte consécutive maximale:
-21.93 UST (3)
Croissance mensuelle:
18.49%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 UST
Maximal:
21.93 UST (10.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 UST)
Par fonds propres:
4.68% (6.65 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 179
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 142
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ 19K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.05 UST
Pire transaction: -10 UST
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +17.97 UST
Perte consécutive maximale: -21.93 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

