Mehmet Pars

Lynx Gold Strategy

Mehmet Pars
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 67%
FortunaMarkets-Server
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
582
Kârla kapanan işlemler:
441 (75.77%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (24.23%)
En iyi işlem:
734.00 USD
En kötü işlem:
-1 076.00 USD
Brüt kâr:
31 821.81 USD (241 434 pips)
Brüt zarar:
-15 117.73 USD (111 142 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
128 (6 910.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 910.22 USD (128)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.60%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.29
Alış işlemleri:
399 (68.56%)
Satış işlemleri:
183 (31.44%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
28.70 USD
Ortalama kâr:
72.16 USD
Ortalama zarar:
-107.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-4 480.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 480.10 USD (42)
Aylık büyüme:
66.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 550.41 USD
Maksimum:
7 294.15 USD (57.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.31% (7 286.15 USD)
Varlığa göre:
5.40% (1 972.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.ecnx 582
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.ecnx 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.ecnx 130K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +734.00 USD
En kötü işlem: -1 076 USD
Maksimum ardışık kazanç: 128
Maksimum ardışık kayıp: 42
Maksimum ardışık kâr: +6 910.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 480.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunaMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🇹🇷Lynx Gold Strategy – Açıklama 


XAUUSD üzerine odaklanan disiplinli bir kısa vadeli işlem stratejisidir.

Tüm işlemler fiyat aksiyonu, piyasa yapısı, volatilite davranışı ve makro-teknik uyum analizine göre tamamen manuelolarak gerçekleştirilir.


Temel Özellikler:

• Yalnızca manuel işlem

• Martingale yok

• Grid stratejisi yok

• Arbitraj veya gecikme (latency) yöntemleri yok

• Sıkı risk kontrolü ve doğru pozisyon boyutlandırma

• Kısa vadeli, gün içi işlem yaklaşımı


Bu strateji temiz uygulama, kontrollü risk ve tutarlı performans hedefler.

Tüm işlemler Lynx Research & Analysis çatısı altında gerçekleştirilmektedir


İnceleme yok
2025.11.18 22:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 22:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
