|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecnx
|582
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ecnx
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ecnx
|130K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunaMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🇹🇷Lynx Gold Strategy – Açıklama
XAUUSD üzerine odaklanan disiplinli bir kısa vadeli işlem stratejisidir.
Tüm işlemler fiyat aksiyonu, piyasa yapısı, volatilite davranışı ve makro-teknik uyum analizine göre tamamen manuelolarak gerçekleştirilir.
Temel Özellikler:
• Yalnızca manuel işlem
• Martingale yok
• Grid stratejisi yok
• Arbitraj veya gecikme (latency) yöntemleri yok
• Sıkı risk kontrolü ve doğru pozisyon boyutlandırma
• Kısa vadeli, gün içi işlem yaklaşımı
Bu strateji temiz uygulama, kontrollü risk ve tutarlı performans hedefler.
Tüm işlemler Lynx Research & Analysis çatısı altında gerçekleştirilmektedir
